Rose Byrne: Ihr zweites Kind ist da!

Freitag, 17. November 2017, 13:55 Uhr

Rose Byrne schwebt wieder im siebten Mamahimmel. Die 38-jährige Schauspielerin und ihr Partner Bobby Cannavale ziehen bereits den 21 Monate alten Sohn Rocco zusammen groß, nun dürfen sie sich über ein zweites Baby freuen.

Laut dem ‚People‘-Magazin kam der kleine Wonneproppen am Donnerstag (16. November) zur Welt. Details zum Geschlecht oder Namen sind leider nicht bekannt. Die ‚Brautalarm‘-Darstellerin hält sich bezüglich ihres Privatlebens meist bedeckt. Im August verriet sie im Interview mit dem ‚David Jones‘-Magazin über ihren neuen Film ‚Peter Rabbit‘ jedoch, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. „Ich bin ein wenig müde, aber fühle mich gut. Jeder war heute sehr süß am Set und man erhält immer ein wenig mehr Aufmerksamkeit, wenn man schwanger ist, was wunderbar ist“, enthüllte sie.

Freut sich auf den Kinderfilm

Über den Live-Action-Streifen selbst offenbarte die hübsche Brünette: „Ich wollte schon immer einen Kinderfilm machen. Und ich dachte, dass es süß wäre, ihn jetzt zu machen, nachdem ich mein eigenes Kind bekommen hatte.“ Zum Glück kann sich Rose auch in stressigen Zeiten immer auf die Unterstützung ihres Liebsten verlassen. „Er ist unendlich interessant und unterhaltsam. Wenn etwas besonders ist, ist es schwer, es auszudrücken, aber ich fühle mich sehr glücklich“, schwärmte sie gegenüber ‚InStyle‘.