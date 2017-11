Best Dresses of the Day (505): Claudia Schiffer und Co.

Samstag, 18. November 2017, 16:20 Uhr

Anlässlich der diesjährigen Bambi-Verleihung am Donnerstagabend in Berlin zeigten sich die prominenten Gäste wie Topmodel Claudia Schiffer und Sängerin Rita Ora in beeindruckenden Roben auf dem roten Teppich.

Foto: Eventpress Fuhr für Hubert Burda Media

Claudia Schiffer in Versace

Claudia erschien in einer traumhaften, roten Kreation von Versace. Die bodenlange Robe begeisterte mit einem aufwendigen Schnitt und einer extravaganten Note, durch die Verwendung verschiedener Materialien. Hingucker waren eine hautenge Corsage mit schwarzen Akzenten, ein kunstvoll drapierter Rock mit pompösen Volants an der Vorderseite und eine glamouröse Schleppe.

Dazu wählte die 47-Jährige roten Nagellack und trug ihre blonde Mähne zu leichten Wellen frisiert. Das dezente Makeup betreffend, hätte sie sich allerdings mehr trauen dürfen.

Foto: Eventpress Fuhr für Hubert Burda Media

Emilia Schüle in Galvan London

Auch Schauspielerin Emilia Schüle konnte mit ihrem geschmackvollen Auftritt auf dem roten Teppich punkten. Die 24-Jährige erschien in einer modernen, schwarzen Robe von Galvan London. Der enge Schnitt setzte Emilias Figur in Szene und wirkte besonders elegant und ladylike. Ein trendy Carmenausschnitt und ein hoher Schlitz im Rock verliehen dem Look das „gewisse Etwas“. Goldene Accessoires und schwarze Sandaletten komplettierten das Outfit.

Foto: Eventpress Fuhr für Hubert Burda Media

Rita Ora in Zuhair Murad

Ein weiteres Fashion-Highlight des Abends präsentierte Superstar Rita Ora. Die 26-Jährige zeigte sich in einer luxuriösen Robe von Zuhair Murad. Der aufwendig bestickte Look überzeugte vor allem durch eine lange Schleppe, bestehend aus roséfarbenen Federn, die dem Outfit eine mädchenhafte und edle Note verliehen. Die Stickereien in Silber und Gold verhalfen Rita zu einem strahlenden Auftritt.

Wir sind vom Stilgefühl der drei Damen überzeugt und küren sie somit zu den schicksten Ladys des Tages! (HA)