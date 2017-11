Fantastische Tierwesen 2: Das erste Foto

Samstag, 18. November 2017, 21:19 Uhr

„Fantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ ist der Titel des zweiten von fünf brandneuen Abenteuern in J.K. Rowlings magischer Welt.

Foto: Mark Seliger

Der Film startet zwar am 15. November 2018 mit einem Staraufgebot, angeführt von Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller sowie Jude Law und Johnny Depp. Doch schon jetzt kann man die Fans wuschig machen: Das erste Setfoto ist da! Wir haben 3 Bildausschnitte herausgesägt, um die Ansichten auch auf dem Handy deutlicher sichtbar zu machen.

In Szene gesetzt wurde das Bild von US-Starfotograf Mark Seliger, berühmt vor allem für seine Cover für den ‚Rolling Stone‘, sowie für die Magazine ‚GQ‘ und ‚Vanity Fair‘.

(L-R) JUDE LAW als ALBUS DUMBLEDORE, EZRA MILLER als CREDENCE, CLAUDIA KIM als Maledictus. Foto: Mark Seliger

Grindelwalds brutale Pläne

Am Ende des ersten Films wurde der mächtige Dunkle Zauberer Gellert Grindelwald (Depp) vom MACUSA (Magischer Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika) mit der Hilfe von Newt Scamander (Redmayne) festgenommen. Doch Grindelwald hält sein Versprechen, entkommt und versammelt ein Gefolge, das seine wahren Pläne nicht kennt: die Herrschaft reinblütiger Zauberer über alle nichtmagischen Wesen.

ZOË KRAVITZ als LETA LESTRANGE, CALLUM TURNER als THESEUS SCAMANDER, KATHERINE WATERSTON als TINA GOLDSTEIN, EDDIE REDMAYNE als NEWT SCAMANDER. Foto: Mark Seliger

Um Grindelwalds Pläne zu vereiteln, wendet sich Albus Dumbledore (Law) an seinen früheren Schüler Newt Scamander, der seine Hilfe zusagt, ohne sich über die Gefahren im Klaren zu sein. Liebe und Loyalität werden auf die Probe gestellt, und selbst zwischen besten Freunden und in Familien entstehen immer mehr Spaltungen in der magischen Welt.

‚Fantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen‘ entsteht unter der Regie von David Yates nach einem Drehbuch von J.K. Rowling. Produzenten des Films sind David Heyman, J.K. Rowling höchstselbst., Steve Kloves und Lionel Wigram.