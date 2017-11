Was Daniela Katzenberger an Lucas schrecklich findet

Samstag, 18. November 2017, 18:43 Uhr

Am kommenden Montag, den 20.11., startet die neue Nachmittagssendung „3 Boxen, dein Style – Mit Daniela Katzenberger“ (montags bis Freitag, um 16.00 Uhr bei RTL II).

Foto: WENN.com

Gemeinsam mit einem Fashion-Expertenteam bringt Daniela Katzenberger frischen Wind in den Kleiderschrank von Frauen, die sie um Rat in Sachen Mode gebeten haben. Im RTL-II-Interview verriet die TV-Blondine, was sie am Modestil von Ehemann Lucas Cordalis nervt und was ihre modischen Tops und Flops sind.

„Wenn wir zusammen vor dem Kleiderschrank stehen, fragt Lucas mich schon, ob mir gefällt, was er trägt“, erzählte die 31-Jährige, nur 1,63m kleine Reality-Darstellerin. „Wenn er sich aber allein anzieht, schnappt er sich auch manchmal Shirts von Costa, die übersäht sind mit Glitzer und den verschiedensten Mustern – die finde ich schrecklich. Mit 50 Jahren darf er sich ja gerne jünger kleiden, als er ist, aber wenn er dann mehr glitzert als ich, finde ich das nicht so toll. (lacht)“ Ansonsten finde sie aber, dass er einen ausgezeichneten Geschmack hat, „vor allem in Anzügen sieht er sehr sexy aus“.

Glitzer- und Paillettenfummeln sind ihre Favoriten

Katzenberger verriet auch , welche aktuellen Trends für sie TOP und welcher FLOP sind. „Was ich extrem schwierig finde, sind diese Boyfriend-Jeans. Die sehen wirklich nur gut aus, wenn man gertenschlank und 1,80 Meter groß ist. Da frage ich mich jedes Mal, ob es bald auch Girlfriend-Jeans für Männer gibt? (lacht) Diese megadicken Boots sind auch nicht so mein Ding – da schleppt man zwei Kilo an den Füßen mit sich rum.“ Top finde sie Glitzer- und Paillettenfummel. „Da kann ich kaum widerstehen. Und ich mag die tollen Rottöne in diesem Jahr.“