Brigitte Nielsen verteidigt Sylvester Stallone

Montag, 20. November 2017, 15:50 Uhr

Brigitte Nielsen stellt sich auf die Seite von Sylvester Stallone. Das dänische Model war von 1985 bis 1987 mit dem Schauspieler verheiratet gewesen. Diesem wird nun vorgeworfen, vor 30 Jahren ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben.

Brigitte Nielsen und Frédéric Prinz von Anhalt: Foto: Starpress/WENN.com

Eine unbekannte Frau behauptet, dass Stallone sie 1986 dazu zwang, mit ihm und seinem Bodyguard in einem Hotelzimmer in Las Vegas Sex zu haben. Der Star selbst dagegen hat die Vorwürfe kategorisch abgelehnt und als “lächerlich” und “falsch” bezeichnet. Nun hat sich seine Ex-Frau für den Darsteller ausgesprochen.

Im Gespräch mit ‚TMZ‘ erklärte sie: “Im Sommer 1986 waren wir frisch verheiratet. Ich und Sylvester waren unzertrennlich, als ‚Over the Top‘ in Las Vegas gedreht wurde. Die Person behauptet, dass sie gegen 20.30 Uhr während der Dreharbeiten zum Film in unserer Suite im Hilton Hotel war. Dieser Vorfall ist nie passiert. Den Hauptteil des Tages habe ich damit verbracht, ihm beim Filmen zuzuschauen, dann gingen wir zum Abendessen und auf unser Zimmer. Niemand außer mir war mit ihm im Zimmer.” Es sei daher „unmöglich“, dass die Vorwürfe der Unbekannten stimmen.

Nielsen findet es „unglaublich“

„Es ist unglaublich, dass Sylvester und seine Familie wegen etwas leiden müssen, das nie passiert ist“, schloss Nielsen ihren Bericht ab. Einem Polizeibericht zufolge, welcher zu dieser Zeit erfasst wurde und der ‚Daily Mail‘ vorliegt, wollte die Frau keine Anklage erheben, weil sie verängstigt und gedemütigt von der Tortur war, weshalb sie ein Formular unterzeichnete, das „keine Strafverfolgung“ anordnete.