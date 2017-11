Harry Styles in der Show von Victoria Secret’s

Montag, 20. November 2017, 10:56 Uhr

Harry Styles wird auf einer Modenschau auftreten. Gerüchte gab es bereits, dass der ehemalige One Direction-Sänger auf der ‘Victoria Secret Fashion Show‘ auftreten wird.

Foto: IPA/WENN.com

Wie die Veranstalter nun offiziell bestätigten, wird der 23-Jährige auf dem Catwalk in Shanghai eine Performance ablegen. Neben Styles werden außerdem R&B-Grammy-Gewinner Miguel, Tony-Gewinner Leslie Odom Junior sowie der chinesische Popstar Jane Zhang (siehe Video unten!) auf der Bühne der Mercedez-Benz-Arena in Shanghai zu sehen sein. „Wir begannen schon vor Monaten, unsere musikalischen Gäste zu buchen, als Harry Styles zusagte.“, so der Chefproduzent Ed Razek gegenüber ‘People‘.

Keine Reaktion auf Katy Perrys Ausladung

Auf die Frage, ob es stimmt, dass Katy Perry kein Visum bekommen hatte und deswegen nicht an der Seite von Styles und Miguel in Shanghai performen kann, äußerte sich Razek bestimmend. „Die Berichte, die ich aus den USA hier in Shanghai gelesen habe, beschreiben eine ganz andere Situation, als die, die ich hier sehe und erfahren habe. Dies wird, ohne jede Frage, das größte Modeereignis der Geschichte werden und unsere ehrgeizigste Show bei Weitem. Die Vorbereitungen sind unter Kontrolle und es passt sich alles wunderbar zusammen. Wir haben mehr Models als je zuvor – 55 aus 17 verschiedenen Ländern und vier Weltklasse Entertainer.“ Die Show wird am 28. November veranstaltet..