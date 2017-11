Jessica Biel: Ihr Sohn treibt sie in den Wahnsinn

Montag, 20. November 2017, 10:20 Uhr

Jessica Biel hat Probleme mit ihrem Nachwuchs. Die 35-jährige Schauspielerin hat mit Ehemann Justin Timberlake den zweijährigen Sohn Silas. Der kleine Racker befindet sich gerade mitten in der Trotzphase und treibt seine beiden Eltern oft zur Weißglut.

Im Interview mit ‘The Daily Telegraph‘ macht die ‘The Sinner‘-Darstellerin nun ein ehrliches Geständnis. So ist sie oft am Verzweifeln, wenn es um ihren Sprössling geht: „Es mag vielleicht schrecklich klingen, und deshalb redet auch kaum jemand offen darüber. Aber es ist die Wahrheit: Ich habe in meinem ganzen Leben nie so viele Emotionen durchlebt wie als Mutter. Und eine davon ist leider auch Wut.“

Der Knirps testet Grenzen aus

Ihr Sohn testet momentan die Grenzen aus, und reagiert trotzig, wenn etwas nicht so abläuft, wie er sich das vorstellt. Für die Hollywood-Schauspielerin sind diese Momente schwer auszuhalten. „Wir als Eltern müssen ihm Grenzen aufzeigen, aber das treibt dich zeitweise in den Wahnsinn. Ich bin manchmal richtig wütend auf ihn, weil nichts so funktioniert, wie ich es geplant habe.“