Rag’n’Bone Man: Der Überflieger des Jahres mit neuem Album

Montag, 20. November 2017, 18:46 Uhr

Rag’n’Bone Man ist ohne Zweifel DER Shootingstar des Jahres 2017. Sein Debütalbum „Human“ verkaufte sich weltweit mehr als zwei Millionen Mal und bescherte ihm europaweite Nummer-Eins-Platzierungen, unzählige Gold- und Platinawards.

Foto: Dean Chalkley

Hinzu kommen jede Menge Auszeichnungen (u.a. zwei Brit Awards und zwei ECHOs), umjubelte Auftritte (u.a. beim legendären Glastonbury-Festival) und ein Feature auf dem jüngsten Gorillaz-Album (bei dem Song „The Apprentice“).

Seine Tourneen sind stets ausverkauft, seine Live-Qualitäten legendär. Nun erscheint das sensationelle Erfolgsalbum „Human“, das im Februar Platz eins der britischen – und Platz zwei der deutschen Charts erreichte, als Deluxe Live Edition Doppel-CD. Neben dem Originalalbum umfasst das Package nun eine Bonus DVD mit dem Mitschnitt seines kompletten Konzerts beim New Pop Festival, die Videoclips der drei ausgekoppelten Singles sowie drei Acoustic-Versionen von Human, Skin und As You Are.

klatsch-tratsch.de verlost 3 x das Hit-Album „Human“

in der Standardversion! Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 27. November 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Battle Of Sexes“.

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.