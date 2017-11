"Der Mann aus dem Eis": Unglaubliche Fakten & ein Making Of!

Dienstag, 21. November 2017, 22:50 Uhr

Nicht nur sein Fund an sich war eine weltweite Sensation, auch die Rahmenbedingungen und die ersten Reaktionen waren von einer Reihe kurioser Ereignisse geprägt: Am 19. September 1991 wurde „Der Mann aus dem Eis“ in den Ötztaler Alpen in Südtirol gefunden. Doch niemandem war zunächst bewusst, dass es sich dabei um die älteste Mumie der Menschheit handeln sollte.

Jürgen Vogel spricht mit Regisseur Felix Randau. © Port au Prince Pictures, Martin Rattini

Ötzi starb den Experten zufolge zwischen 3359 und 3105 v. Chr. und ist damit seit fast unglaublichen 5300 Jahren tot. Dennoch konnten Wissenschaftler lebende Verwandte des Mannes, dessen Todesursache bis heute nicht gänzlich geklärt ist, ermitteln. Forschern ist eine seltene Mutation im männlichen Geschlechtschromosom des Ötzis aufgefallen, die sie mit 3.700 Blutproben freiwilliger Probanden an der medizinischen Universität Innsbruck verglichen.

Die Sensation: Insgesamt konnten 20 genetische Verwandte in Südtirol gefunden werden, die exakt denselben, sehr seltenen genetischen Befund aufweisen!

Striche, Kreuze, Punkte – Tätowierungen in der Jungsteinzeit?

Heutzutage ist es keine Seltenheit mehr: viele Menschen sind tätowiert. Dem Trend folgte offenbar schon der Mann aus dem Eis vor über 5.000 Jahren: Ötzi trägt nämlich ebenfalls Farbe unter der Haut – und das nicht zu knapp. Insgesamt bedecken über 60 Tätowierungen den Körper der Mumie von Kopf bis Fuß und gelten damit als die ältesten noch nachweisbaren Tätowierungen der Menschheit. Anders als heutzutage wurde die Farbe jedoch nicht mithilfe einer Nadel unter die Haut gebracht, sondern durch feine Schnitte, in die anschließend Kohle gerieben wurde.

So entstanden Linien und Kreuze, über deren Bedeutungen nur spekuliert werden kann. Wissenschaftler gehen hierbei nicht von ästhetischer Körperkunst aus, sondern interpretieren eine therapeutische Funktion in die Bemalungen.

Jürgen Vogel ist Ötzi – der Mann aus dem Eis. © Port au Prince Pictures, Martin Rattini

Neue Visitenkarten

Als Helmut und Erika Simon, ein Ehepaar aus Nürnberg, am 19. September 1991 durch Zufall bei einem Wanderausflug in den Ötztaler Alpen die älteste Mumie der Menschheit entdeckten, dachten sie sich nicht viel dabei. „Vermutlich ein verunglückter Bergsteiger“, waren ihre ersten Gedanken, als sie abseits der Wege auf den toten Körper trafen. Dass sie eine Sensation entdeckt hatten, wurde ihnen erst bewusst, als sie einige Tage später wieder im beschaulichen Franken waren und wie aus dem Nichts unzählige Reporter vor ihrem Haus auftauchten, um mit dem überrumpelten Ehepaar zu sprechen.

Erst da erkannten sie: Dieser Mann ist eine Besonderheit! Seitdem haben die Simons neue Visitenkarten – „Ötzi-Finder“ kann sich schließlich nicht jeder nennen!

Das wissen wir heute

Ötzi wog ca. 50 kg, war ca. 1.60 groß und etwa 45 Jahre alt. Seine letzte Mahlzeit bestand aus getrocknetem Hirsch- und Steinbockfleisch und Getreide. Mit sich trug er ein Kupferbeil, Pfeil und Bogen und ein Messer. Seine Kleider wurden

teilweise aus Schafs-, Ziegen- und Bärenfell angefertigt. Bewiesen ist, dass er in Kampfhandlungen verwickelt war, entsprechende Spuren wurden an seiner Ausrüstung gefunden sowie eine Schnittwunde an seiner Hand. Ein Radiologe hat 2001 auf einem Röntgenbild in der linken Schulter des Mannes eine Pfeilspitze aus Feuerstein entdeckt. Was ihm kurz vor seinem Tod zugestoßen ist, konnte bis heute nicht genau geklärt werden…

Jürgen Vogel mit Regisseur Felix Randau auf dem Gletscher. © Port au Prince Pictures, Martin Rattini

Nun gibt es endlich die Antwort! Das archaische Drama „Der Mann aus dem Eis“, das am 30. November 2017 in die Kinos kommt, erzählt die packende und bisher nie gezeigte Lebensgeschichte Ötzis. Lernt ihn kennen, den Mann, der vor mehr als 5000 Jahren in den Tiroler Alpen lebte und in der Jungsteinzeit ums Überleben kämpfte! Wer war er? Wie lebte er? Was aß oder wo schlief er und vor allem: wie starb er? DER MANN AUS DEM EIS gibt nicht nur einen authentischen Eindruck in die Geschichte und das Leben des weltbekannten Mannes, sondern ist auch eine Reise in unsere eigene elementare Vergangenheit, die aufzeigt, wie unsere Vorfahren weit vor Christus lebten.

Einen detaillierten Einblick in die beeindruckenden Dreharbeiten geben die Making-Ofs zum Film oben im Video.

Jürgen Vogel und Kameramann Jakub Bejnarowicz. © Port au Prince Pictures, Martin Rattini