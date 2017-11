Lais Ribeiro glänzte mit Millionen-BH

Dienstag, 21. November 2017, 10:53 Uhr

Lais Ribeiro zog bei der ‚Victoria’s Secret‘-Fashionshow alle Blicke auf sich. Die 27-Jährige durfte den ‚Champagne Fantasy Night‘-BH auf den Laufsteg holen. Der Büstenhalter im Wert von ungefähr 1.7 Millionen Euro war das Highlight der Show. Und dient ausschließlich PR-Zwecken, damit alle darüber berichten.

Foto: WENN.com

Warum sollte man an so ein schweres Ding tragen? Über 600 Karat soll die luxuriöse Unterwäsche haben, die mit Diamanten, gelbe Saphire, blaue Topase besetzt ist. Die Aufmerksamkeit war dem Model definitiv sicher, als es bei der Show am Montag (20. November), die in der Mercedes Benz Arena in Shanghai in China stattfand, selbstbewusst über den Laufsteg lief. Zu dem Juwelenbesetzten BH trug sie eine Kette, die aus den gleichen Edelsteinen bestand und somit hervorragend zu dem Set passte.

Klappergestell in Superlook

Außerdem trug sie ein Paar hautfarbene, kniehohe, Schnürsandalen mit Absatz von Brian Atwood. Das Outfit gefiel aber offenbar nicht nur den Besuchern der Modenshow. Auch die Laufsteg-Ikone selbst, hätte es am liebsten direkt anbehalten. Sie teilte hinter der Bühne einige Snaps mit ihren Fans. Auf einem Bild knuddelt sie eine Kleiderpuppe, die das teure Teil trägt und schreibt dazu: „Kann ich diese Schönheit nicht mit nach Hause nehmen?“

Foto: WENN.com

RTL Living holt die diesjährige Show keine 24 Stunden nach der Weltpremiere auf die deutschen Bildschirme: Am 29. November um 20:15 Uhr.