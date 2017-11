John Legend und Chrissy Teigen: Zweites Kind kommt

Mittwoch, 22. November 2017, 11:31 Uhr

Sie sind das schillernden Paar des US-Boulevards: Model Chrissy Teigen und Sänger John Legend erwarten zweites Kind. Die frohe Kunde überbrachte ihre Erstgeborene der Öffentlichkeit.

Chrissy Teigen und John Legend erwarten weiteren Nachwuchs. Foto: Jordan Strauss

Das Model Chrissy Teigen (31) und der US-Musiker John Legend (38) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das gab Teigen am Dienstag per Video auf Instagram bekannt. In dem Clip zeigt die eineinhalbjährige Tochter der beiden auf Teigens Bauch. „Was ist da drin?“, fragt Teigen. „Baby“ antwortet die werdende große Schwester knapp. „Es ist Johns“ schrieb Teigen über das Video. Wohl um Mißverständnissen vorzubeugen. Denn in der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen, Luna sei durch eine Samenspende gezeugt worden.

it's john's! Ein Beitrag geteilt von chrissy teigen (@chrissyteigen) am 21. Nov 2017 um 13:15 Uhr

Es wird ein Junge

Im Interview mit der Illustrierten ‚Instyle‘ gestand Chrissy Teigen, dass ihre Tochter durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde. Nachwuchs Nr. 2 soll ein Sohn werden. Dies sei das Ergebnis von genetischen Tests der Embryos.

Auch der berühmte Vater verbreitete das Video auf Twitter – mit zwei Baby-Smileys und zwei Herzen. 2013 hatten die beiden geheiratet, knapp drei Jahre später kam Luna zur Welt. US-Medien hatten bereits in den vergangenen Wochen spekuliert, dass die 31-Jährige einen Babybauch haben könnte. (dpa/KT)