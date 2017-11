Forbes-Ranking: Kendall Jenner scheffelt die meiste Kohle

Mittwoch, 22. November 2017, 13:51 Uhr

Jungmodel und Ich-Daratellerin Kendall Jenner verdient laut ‚Forbes‘-Ranking am meisten im Modegeschäft. Nach 15 langen Jahren hat sich die Hierarchie der bestbezahlten Models dieses Jahr verändert.

Foto: WENN.com

Die 37-jährige Gisele Bündchen muss ihren Spitzenplatz im ‚Forbes‘-Ranking an die 22-jährige Kendall Jenner abgeben. Der ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Star kann sich über Einnahmen von geschätzten 19 Millionen Euro im vergangenen Jahr freuen. Die Gewinne verdankt die junge Schönheit Kooperationen mit Marken wie Estée Lauder, Adidas und La Perla. Daneben veröffentlichte sie zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Kylie eine enorm erfolgreiche Modekollektion unter dem Namen ‚Kendall + Kylie‘.

Miss Bündchen hat im direkten Vergleich mit 15 Millionen Euro das Nachsehen und landet auf Platz zwei. Das Topmodel war letztes Jahr in einer Parfümwerbung für Carolina Herrera zu sehen und arbeitete mit der Schmuckmarke Vivara zusammen.

Ein Beitrag geteilt von Gisele Bündchen (@gisele) am 28. Sep 2017 um 8:53 Uhr

Chrissy Teigen erstmals in der Liste

Die Top drei wird komplettiert von Model Chrissy Teigen. Die Ehefrau von John Legend landet damit zum ersten Mal im ‚Forbes‘-Ranking und hat gleich doppelt Grund zur Freude. Neben dem finanziellen Erfolg hat sie nämlich gerade verkündet, dass sie nach Tochter Luna ein zweites Kind erwartet. Ebenfalls in das Ranking geschafft haben es beide Hadid-Schwestern. Sowohl Gigi (Platz 6) als auch Bella (Platz 9) dürfen sich dank erfolgreichen Kooperationen über ein finanziell starkes Jahr freuen. Abgerundet wird die Liste von Plus-Size-Model Ashley Graham. Die 30-Jährige modelte im vergangenen Jahr für Alexander Wang und veröffentlichte mehrere Modelinien, unter anderem mit Marina Rinaldi.

Ein Beitrag geteilt von chrissy teigen (@chrissyteigen) am 26. Okt 2017 um 7:27 Uhr

Die bestbezahlten Models 2017

1. Kendall Jenner – 19 Mio Euro

2. Gisele Bündchen – 15 Mio Euro

3. Chrissy Teigen – 11,5 Mio Euro

4. Adriana Lima – 9 Mio Euro

5. Rosie Huntington-Whiteley – 8 Mio Euro

6. Gigi Hadid – 8 Mio Euro

7. Karlie Kloss – 7,5 Mio Euro

8. Liu Wen – 5,5 Mio Euro

9. Bella Hadid – 5 Mio Euro

10. Ashley Graham – 4,5 Mio Euro