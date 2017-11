Gwyneth Paltrow ist verlobt?

Mittwoch, 22. November 2017, 8:41 Uhr

Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk haben sich angeblich verlobt. Die 45-jährige Schauspielerin hat offenbar ja gesagt, als der ‚Glee‘-Darsteller vor ihr auf die Knie ging.

Ein Beitrag geteilt von Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) am 1. Mär 2017 um 17:55 Uhr

Ein Insider verriet dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Sie wussten beide, dass es passieren wird, aber es war kein großes Ding für sie, denn sie waren beide schon in langen Ehen. Es gab keine Hektik.“ Erst kürzlich hatte Gwyneth, die sich vor der Beziehung zu Brad von Chris Martin getrennt hatte, in einem Interview zugegeben, dass sie bereits viele Beziehungen zerstört habe.

„Ich habe so viele Beziehungen zerstört. Ich bin wirklich eine gute Freundin, eine gute Schwester und Tochter und Mutter, aber ich bin verletzlich und versaue die romantische Seite des Kuchens.“

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Probleme mit Stalker

Leider musste sich die ‚Shakespeare in Love‘-Darstellerin auch manchmal mit ungebetener Zuneigung herumschlagen. Vor einer Weile erst beantragte Gwyneth einen Sicherheitsbeschluss gegen einen 35-Jährigen Stalker, der anscheinend bereits andere Stars verfolgt hat, darunter auch Kim Kardashian West und Ivanka Trump. Der Mann sitzt nun im Gefängnis, nachdem er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. ‚The Blast‘ meldete, dass es bislang noch unklar ist, was genau er getan hat, weswegen Paltrow ihn anzeigte.