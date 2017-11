Janet Jackson: Annäherung mit Jermaine Dupri?

Mittwoch, 22. November 2017, 19:41 Uhr

Janet Jackson hat sich ihrem Ex Jermaine Dupri wieder angenähert. Die Sängerin machte erst im April diesen Jahres eine schwierige Trennung von ihrem Ehemann Wissam Al Mana durch, mit dem sie den zehn Monate alten Sohn Eissa Al Mana hat.

Janet Jackson mit extravaganter XXL-Clutch. Fopto: Jason Mendez/WENN.com

Trost und Unterstützung suchend wandte sie sich an den Hip-Hop-Star. Das verriet zumindest ein Insider der Webseite ‚E! News‘. Das Ex-Paar soll in regelmäßigem Kontakt stehen und sich wieder näher kommen. Die 51-Jährige und der 45-Jährige waren sieben Jahre lang ein Paar, bevor sie sich 2009 trennten. Obwohl sie sich nun wieder annähern, wollen sie es langsam angehen lassen. Die Musikerin ist momentan in den USA auf Tour, wovon hierzulande kaum Notiz genommen wird.

Ein Beitrag geteilt von Janet Jackson (@janetjackson) am 9. Nov 2017 um 16:27 Uhr

Der Sohn geht mit auf Tour

Eissa, der nur vier Monate vor der Trennung seiner Eltern geboren wurde, ist natürlich mit dabei. Ein anderer Insider sagte: „Janet ist Single. Sie und Jermaine sind gute Freunde. Sie haben eine sehr enge und schöne Verbindung. Er war für sie da und das liebt sie an ihm. Alles kann in der Zukunft passieren, aber zur jetzigen Zeit hat sie erst mal eine Menge anderer Dinge im Kopf.“