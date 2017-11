Beyoncé verkauft Weihnachtspullis

Donnerstag, 23. November 2017, 18:06 Uhr

Beyoncé überrascht ihre Fans mit einer Weihnachtskollektion. Die 36-Jährige scheint schon voll und ganz in Festtagsstimmung zu sein und hat sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der Mega-Star wünscht seinen Fans mit Pullovern, Einteilern und Accessoires ein „Happy Holidayoncé!“

Foto: WENN.com

Nachdem sie gerade zur bestverdienenden Musikerin des Jahres gekrönt wurde, will die Künstlerin jetzt ihre Fans in Weihnachtsstimmung bringen.

Ihre neue Merchandise-Kollektion für Weihnachten beinhaltet von der Christbaumkugel mit Foto-Print über gelabeltes Geschenkpapier bis hin zum Weihnachts-Sweater mit Statement-Spruch alles, was die Herzen ihrer Anhänger höher schlagen lässt. Die Sweatshirts in den Farben Lila und Dunkelgrün sind mit Sprüchen wie „Have a thicc Holiday“ und „Sis the Season“ bedruckt.

Foto: Shop/Beyoncé

Merchandising-Gebaumel für daheim

Ihre Christbaumkugeln gibt es entweder mit Fotodruck der Sängerin oder einem „yoncé“-Schriftzug und sie sind wie der Rest von Santa Bey’s Kollektion über ihre Website erhältlich. Die Sängerin bezeichnet ihre Pullover selbst als „Ugly Sweaters“. Ein T-Shirt, das mit einem Porträt von ihr als Rentier von Dezember 2016 bedruckt ist, ist beispielsweise für umgerechnet 34 Euro erhältlich – allerdings vorerst nur in den USA.