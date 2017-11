Jennifer Lopez: Neues Gesicht von Guess & neue Single

Donnerstag, 23. November 2017, 17:14 Uhr

Jennifer Lopez wurde als das neue Gesicht von Guess bekannt gegeben. Die 48-jährige Sängerin wird das Modelabel künftig bei seinen Jeans-Werbekampagnen vertreten. Und die ‚Ain’t Your Mama‘-Interpretin könnte eigener Aussage nach nicht erfreuter über die Zusammenarbeit sein.

Foto: SonyMusic

So gab sie in einem Statement bekannt: „Als ich den Anruf von Paul Marciano bekam, das neue GUESS Girl zu sein, war ich begeistert und aufgeregt, Teil einer solch ikonischen Marke, die ich geliebt habe, seit ich ein Teenager war, zu sein.“ Die Latina wird Guess bei der nächsten Frühlings/Sommer-Kollektion unterstützen.

Sie erklärte: „Wenn ich frühere GUESS-Kampagnen über die Jahre betrachte, sieht man all die wunderschönen Models und ikonischen Bilder, die Paul erschaffen hat. Es ist ein riesiges Kompliment, für die GUESS-Frühjahrskampagne 2018 ausgewählt worden zu sein.“ Auch die US-amerikanische Modefirma selbst zeigte sich begeistert von dem Fashion-Deal.

Co-Gründer Paul Marciano sagte: „Jennifer Lopez ist der Traum eines GUESS Girls! Sie ist eine komplette Künstlerin, sie ist ikonisch und sinnlich.“ Doch nicht nur das: „Jennifer Einfluss wächst immer noch und diese Kampagne feiert das Konzept, dass Frauen schöner und talentierter werden, wenn sie Lebenserfahrung sammeln.“ Mit ihrer Guess-Kollaboration tritt JLo in die Fußstapfen von Schönheiten wie Claudia Schiffer, Drew Barrymore, Adriana Lima und Kate Upton, die frühere ‚Guess Girls‘ waren.

Neue spanischsprachige Single

Mit „Amor Amor Amor“ lässt Jennifer Lopez nun nach dem Somg „Ni Tú Ni Yo (feat. Gente de Zona)“ eine weitere spanischsprachige Hitsingle nach folgen. Das extrem catchy Stück, das sofort nach Veröffentlichung bis in die Top 20 der deutschen iTunes-Charts stürmte, entstand in Zusammenarbeit mit Latin-Superstar Wisin (Nicky Jam, Fifth Harmony etc.). Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden: zusammen mit Ricky Martin landeten Lopez und Wisin 2012 bereits den Hit „Adrenalina“.

Das Musikvideo zu Amor Amor Amor erreichte bislang über 29 Millionen Klicks auf Youtube.