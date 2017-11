Jude Law: Hauptrolle in "Captain Marvel"?

Donnerstag, 23. November 2017, 11:26 Uhr

Jude Law steht in Verhandlungen für ‘Captain Marvel‘. Der 44-jährige Schauspieler soll laut ‘Variety‘ in den finalen Verhandlungen mit Marvel für die männliche Hauptrolle in ‘Captain Marvel‘ stecken.

Foto: Michael Carpenter/WENN.com

Der Brite würde demnach die Rolle des Doktor Walter Lawsons übernehmen, die Geheimidentität von Mar-Vell, dem Original Captain Marvel. In dem Superhelden-Streifen geht es um die Air Force Pilotin Carol Danvers, (gespielt von Oscarpreisträgerin Brie Larson), deren DNA mit der eines Aliens aufgrund einer Explosion vermischt wird. Dadurch verändert sich ihr Körper und sie erlangt Superkräfte, kann fliegen und Energie manipulieren.

Neben Larson wurden bereits weitere Schauspieler gecastet: Samuel L. Jackson kehrt als Nick Fury zurück, während Ben Mendelsohn die Rolle des Schurken Half Nelson übernimmt. Das Drehbuch wurde von Geneva Robertson-Dworet verfasst, basierend auf dem Manuskript von Meg LeFauve und Nicole Perlman. Für die Inszenierung sind Anna Boden und Ryan Fleck verantwortlich, Kevin Feige übernimmt die Produktion.

Law steht aktuell für die Fortsetzung von ‘Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind‘ in der Rolle des jungen Albus Dumbledores vor der Kamera. Der Film soll im November 2018 in die Kinos kommen.