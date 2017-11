Sarah Nowak hat 15 Kilo zugenommen

Donnerstag, 23. November 2017, 13:20 Uhr

Sarah Nowak aka Sarah Harrison – wie sich jetzt nennt – spricht über ihren Baby-Body. Die 26-Jährige und ihr Freund Dominic Harrison haben sich am 11. November im Standesamt im bayerischen Günzburg das Ja-Wort gegeben. Nun warten sie nur noch auf ihren ersten Familiennachwuchs, der im Dezember das Licht der Welt erblicken soll.

Foto: SarahHarrison/Youtube

Allerdings sorgte die Schwangerschaft für einige Veränderungen an dem Körper des Models. Sarah Nowak befindet sich mittlerweile in der 38. Schwangerschaftswoche und kann die Geburt ihrer Tochter Mia Rose kaum noch erwarten. Auch wenn sie in den Spiegel blickt, kann sie ihr Strahlen nur schwer verbergen. Trotzdem fällt ihr dabei auch ihre Gewichtsveränderung auf – denn die frischgebackene Mrs. Harrison hat 15 Schwangerschafts-Kilos zugenommen.

Sie wird den Neuzugang auch bei Youtube zeigen

„Mein Körper hat sich sehr arg verändert in meinen Augen. Auch wenn alle immer sagen: ‚Hey Sarah, du bist immer noch voll schlank!‘, man sieht durchaus einen Unterschied“, erklärt sie ihren Fans in ihrem aktuellen YouTube-Video. Da kündigte sie an: „Hallo meine Lieben, für euch haben wir nun noch dieses tolle und witzige Video gedreht – Gibsabdruck vom Babybauch. Ich sag es euch, dass es echt sehr viele Nerven gekostet hat und eine riesen Sauerei war.“

Als Vloggerin ist die ehemalige ‚Der Bachelor‘-Kandidatin momentan sehr erfolgreich, da sie ihre Fans viele Einblicke in ihr Leben gewährt. Die Klickzahlen gegen bei jedem Clip weit in den sechsstelligen Bereich. In einem ‚Promiflash‘-Interview erklärte sie außerdem, ob ihr Baby nach der Geburt auch auf dem Kanal zu sehen sein wird: „Die wird von Anfang an mit dabei sein und wir wollen auch einfach dieses Familienleben richtig genießen und werden da natürlich auch die Menschen daran teilhaben lassen.“