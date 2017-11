Sylvie Meis hat 19 High Heels entworfen

Donnerstag, 23. November 2017, 18:50 Uhr

Sylvie Meis erzählt von ihrer neuen Deichmann-Schuhkollektion. Die 39-Jährige hat jetzt schon zum dritten Mal mit dem Schuhhändler kooperiert. Bei ihrem ‚Styling Brunch‘ in Hamburg hat sie ihren Gästen ihre neuen High Heels statt Rührei und Croissants serviert.

Sylvie Meis stellte heute ihre Partykollektion 2017 in Hamburg vor. Foto: obs/DEICHMANN SE“

„Bis zu den Festtagen ist es nicht mehr weit. Da möchte jede Frau natürlich glänzen – und das von Kopf bis Fuß. Ich persönlich liebe High Heels über alles. Und diese hier drücken zum Glück überhaupt nicht“, so Sylvie über ihre ‚Deichmann Party Collection‘. Die neuen Schuhe beschreibt sie folgendermaßen: „Sie sind superbequem und man kann damit perfekt flanieren und tanzen gehen. Meine neue Kollektion besteht aus glamourösen High Heels, glitzernden Pumps und eleganten Sandaletten mit Absatz – einfach perfekt für die festliche Jahreszeit. Insgesamt sind es 19 Modelle. Es ist alles dabei, angefangen von extravaganten Verzierungen und Schnürungen bis hin zu Samt und viel, viel Glitzer. Diese Schuhe verleihen jedem Outfit den Glam-Faktor.“

Ein Beitrag geteilt von Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) am 22. Nov 2017 um 0:03 Uhr

Verkaufsstart ab 27. November

Mit ihrer Kollektion will sie Farbe in den grauen Winter bringen. Und mit ihrer Auswahl von 19 stylishen High Heels beweist die Moderatorin wieder einmal ihr Gespür für die neuesten Trends.

„Im Trend liegen knalliges Pink und schimmernde Gold- oder Silbertöne. Aber es gibt in der Kollektion auch den Klassiker Schwarz und dunklere Farben, die zu jedem Anlass passen“, erklärt die Moderatorin. Zu der Kollektion gehören neben den Schuhen auch „passende Clutches“. Ab dem 27. November ist die ‚Sylvie Meis for Deichmann‘-Kollektion in ausgewählten Filialen sowie im Online-Shop erhältlich.