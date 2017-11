Charts der Woche: Maffay bleibt immer noch an der Spitze

Freitag, 24. November 2017, 14:58 Uhr

Namhafte Konkurrenz, standhafter Maffay: Nach der geglückten Titelverteidigung vor einer Woche führt Peter Maffay („MTV Unplugged“) nun zum dritten Mal hintereinander die Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an.

Maffay jubelt seit fast 50 Jahren im Showbiz. Foto: SonyMusic/Candy/ Red Rooster

Selbst die britischen Kultbands Black Sabbath und Iron Maiden müssen sich dem Rockstar unterordnen. Ihre Konzertmitschnitte „The End (Live In Birmingham)“ und „The Book Of Souls: Live Chapter” starten auf den Positionen zwei und fünf.

Der Frankfurter Sänger Wirtz blickt auf zwei erfolgreiche Musikkarrieren zurück – eine als Frontmann der Gruppe Sub7even und eine als Solo-Interpret, in dessen Rolle er bereits seit zehn Jahren aktiv ist. Auf seiner neuen Platte sucht er „Die fünfte Dimension“ – und findet sie an dritter Stelle. Straßenrapper Luciano sahnt „Eiskalt“ ab und springt mit seinem Debütwerk direkt auf die Vier.

Weihnachtsalben bringen sich in Stellung

Pünktlich zur Eröffnung der ersten Weihnachtsmärkte steigt auch im Album-Ranking wieder die Vorfreude aufs Fest der Liebe. Simone Sommerland, Karsten Glück und die Kita-Frösche bugsieren „Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder“ von 45 auf 19 und bringen „Die 30 besten neuen Weihnachts- und Winterlieder“ auf Rang 85 unter. Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ schnellt von 67 auf 52; seine „Winterkinder …auf der Suche nach Weihnachten“ erreichen die 90. Stelle. Auch Helene Fischers „Weihnachten“ darf auf Platz 18 nicht fehlen. Neue Festtagsalben kommen von Sia („Everyday Is Christmas“, 38) und Tarja („From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)”, 40).

Newcomer Luciano. Foto: Universal Music

In den Offiziellen Deutschen Single-Charts sind Weihnachtstitel bislang Fehlanzeige. Dafür legt Bausa („Was du Liebe nennst“) einen neuen Bestwert hin: Mit sieben Nummer-eins-Wochen ist er mittlerweile genauso lange dabei wie Tic Tac Toe („Warum?“, 1997) und Sido („Astronaut“, mit Andreas Bourani, 2015). Wenn der Newcomer nächsten Freitag weiterhin vorne steht, wäre „Was du Liebe nennst“ der am häufigsten an der Spitze platzierte Song eines deutschen HipHoppers aller Zeiten.

Rapper steuern auch die beiden höchsten New Entries bei: „AMG2“ von Azzi Memo feat. Eno kurvt auf die Acht, „Tiffany“ von Ufo361 auf die 15.

„Despacito“-Überflieger Luis Fonsi hat gemeinsam mit Demi Lovato ein neues Lied am Start, das „Échame La Culpa“ heißt und an 21. Stelle debütiert. Silber und Bronze ergreifen abermals Camila Cabello feat. Young Thug („Havana“) und Ed Sheeran („Perfect“).

Die Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen