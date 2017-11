Jennifer Garner feiert mit Ben Affleck

Freitag, 24. November 2017, 11:28 Uhr

Jennifer Garner und Ben Affleck feiern gemeinsam Thanksgiving. Die 43-jährige Schauspielerin reichte im April die Scheidung vom ‚Batman‘-Darsteller ein. Trotzdem scheinen sich die zwei Stars, die gemeinsam die Kinder Violet (11), Seraphina (8) und Sam (5) großziehen, gut zu verstehen.

Foto: WENN.com

Dem Magazin ‚UsMagazine‘ sagte Jennifer: „Bens Mutter Chris wird in der Stadt sein und sie und Ben nehmen die Kinder und ich bereite was zum Basteln vor, T-Ball, Fussball, ich bereite alles vor. Wenn sie mit den Kindern spielen und mich einfach kochen lassen, das wäre der Himmel für mich. Ich backe Brot und mache Füllung, den Truthahn, die Soße, Süßkartoffelpudding und Aufläufe. Gebt mir einfach den ganzen Tag in der Küche.“

Weihnachten auch zusammen

Und auch Weihnachten wollen die beiden Noch-Vermählten trotz Trennung zusammen verbringen, denn ihre Kinder haben für beide höchste Priorität. „Ich liebe Ben, ich würde nicht wollen, dass er…Wir werden zusammen mit unseren Kindern sein und ihnen ein besonderes Weihnachten geben“, erklärt die ’30 über Nacht‘-Darstellerin weiter, „wir verstehen uns wirklich gut und es ist kein Problem. Wir sind Freunde, wir kriegen das hin.“