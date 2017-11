Kellan Lutz hat geheiratet

Freitag, 24. November 2017, 9:08 Uhr

„Twilight“-Star Kellan Lutz hat’s getan und nun sind also Mr. und Mrs.: Bei Instagram freut sich der Ex-Vampir auf künftige Abenteuer mit seiner Traumfrau – und zeigt seinen Ehering.

Foto: FayesVision/WENN.com

Der 32-jährige US-Schauspieler und seine Model-Freundin Brittany Gonzales haben geheiratet. Die beiden posteten am Donnerstag (Ortszeit) jeweils ein Foto auf ihren Instagram-Seiten, auf dem sie kleine Bücher in die Kamera halten. Darauf steht die Abkürzung für „Mister“ und „Miss“. Beide tragen einen Ring am Finger.

„Es war das beste Jahr meines Lebens und ich bin extrem dankbar, all die künftigen Abenteuer des Lebens mit meiner besten Freundin und Traum-Ehefrau zu erleben“, schrieb Lutz dazu. Gonzales änderte ihrer klangvollen Nachnamen bereits ins plumpe deutsche „Lutz“. Zu dem Bild schrieb sie: „Wer mich kennt, weiß, dass Thanksgiving mein Lieblingsfeiertag ist.“

Berühmt durch „Twilight“

Der Schauspieler mit deutschen Wurzeln spielte ab 2008 in der Trilogie „Twilight“ den Vampir Emmett Cullen. Er und seine Frau haben sich Medienberichten zufolge erst im vergangenen Jahr kennengelernt. Die Fernsehmoderatorin gab im Oktober ihre Verlobung bekannt.

Ein Beitrag geteilt von Kellan Lutz (@kellanlutz) am 23. Nov 2017 um 10:18 Uhr

Kellan Lutz konnte nach Twilight keine nennenswerten Erfolge mehr verbuchen, produzierte reichliche Kinoflops, mal abgesehen vom Gastspiel in „Expendables“. Zuletzt war er als „He-Man“ im Gespräch. (dpa/KT)

Kellan Lutz: Seine 10 bekanntesten Filmprojekte

2005: Six Feet Under – Gestorben wird immer

2008: Twilight – Biss zum Morgengrauen

2008: Prom Night

2009: New Moon – Biss zur Mittagsstunde

2010: A Nightmare on Elm Street

2011: Krieg der Götter

2011: Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1

2012: Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2

2014: The Legend of Hercules

2014: The Expendables 3