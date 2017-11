Verlosung Scorpions: "Best Of Rock Ballads" + 3 neue Songs

Freitag, 24. November 2017, 17:12 Uhr

New York City 2017. Ein Tag im Herbst. In der legendärsten aller legendären Rockarenen, im Madison Square Garden, starten die Scorpions ihre US-Tour. Über zwanzigtausend Fans. Seit Wochen restlos ausverkauft.

Foto: Moritz Mumpi-Künster

Manche haben bis zu 600 Dollar für das Ticket bezahlt. Und dann, nach einer knappen Stunde harter Rockklänge, passiert etwas Merkwürdiges: Klaus Meine, der Sänger der Scorpions, kündigt einen Song an, den die Band in den USA nicht immer im Set hatte. Eine Ballade. „Wind of Change“. Und zwanzigtausend Menschen beginnen mitzusingen. A capella, textsicher, empathisch. „Die Ballade ist heute die Königsklasse des Rock“ sagt Meine. „Sie trifft, wenn sie gut ist, mitten in die Herzen der Fans.“

Die ernste Musik hat sie geprägt

Die Scorpions gelten weltweit als anerkannte Großmeister der Metal-Ballade. „Wenn wir auch in unserer frühen Jugend nicht bevorzugt Mozart oder Haydn gehört haben, sondern doch Elvis, die Stones oder Little Richard“, sagt der Gründer der der Band, Rudolf Schenker, „so ist es doch die ernste Musik, die uns praktisch mit der Muttermilch geprägt hat. Das kann man nicht leugnen.“

„Wind Of Change“ wird wieder gefeiert

Ihre schönsten, ihre legendärsten Balladen, haben die Herrschaften nun auf einem Sampler zusammengestellt und mit drei aktuellen balladesken Songs gekrönt: Born to touch your feelings. Das Credo von Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Pawel Maciwoda und Mikkey Dee und gleichzeitig ein Song vom Ursprung der Band. Klaus Meine: „Bei der Ballade geht die Aussage in die Tiefe und es ist nicht verwunderlich, dass beispielsweise „Wind of Change“ in den USA momentan so euphorisch gefeiert wird.

Die Fans identifizieren das Lied nicht mit dem Mauerfall und dem Eisernen Vorhang, sondern mit ihrer Situation heute, dem Wunsch nach einer Veränderung und einer Hoffnung auf eine Welt ohne Atomdrohungen oder Bürgerkriege und der Sehnsucht nach Frieden.“

Klaus Meine. Foto: Becher/WENN.com

Drei neue Balladen

Als sie für das aktuelle Album die Songs zusammenstellten, sahen die Scorpions wieder, wie zeitlos ihre Balladen sind. Nicht umsonst gaben sie der Compilation den Titel eines Songs von 1977: „Born To Touch Your Feelings“. „Über die Jahrzehnte“, sagt Matthias Jabs, „identifizieren uns die Fans mit unseren großen Balladen wie ‚Send Me An Angel‘, ‚Still Loving You‘ und ‚Holiday‘. Und das ist sehr ehrenvoll.“ Mit drei neuen Balladen definieren sie ihr musikalisches Fundament neu: „Follow Your Heart“ aus der Feder von Klaus Meine ist eine starke Rockballade, die in schwierigen Zeiten, Mut macht mit einer Botschaft an die junge Generation, ihre Träume zu verwirklichen und die Zukunft in die Hand zu nehmen. „Always Be With You“ ist der brandneue Song von Rudolf Schenker, die tief emotionale Liebeserklärung an die Liebe seines Lebens. „Melrose Avenue“ wiederum, der aktuelle Song von Matthias Jabs mit dem Titel der wohl berühmtesten Meile von Los Angeles, setzt musikalisch perfekt das verzauberte Lebensgefühl Kaliforniens um.

Tracklist

01. Born To Touch Your Feelings (“MTV Unplugged” Studio Edit)

02. Still Loving You (“Comeblack” Version)

03. Wind Of Change (“Comeblack” Version)

04. Always Somewhere (2015 Remaster)

05. Send Me An Angel (New Acoustic Version 2017)

06. Holiday (2015 Remaster)

07. Eye Of The Storm (Radio Edit)

08. When The Smoke Is Going Down (2015 Remaster)

09. Lonely Nights

10. Gypsy Life

11. House Of Cards (Single Edit)

12. The Best Is Yet To Come

13. When You Came Into My Life (“MTV Unplugged” Studio Edit)

14. Lady Starlight (2015 Remaster)

15. Follow Your Heart (New Full-Band Version 2017)

16. Melrose Avenue (New Song)

17. Always Be With You (New Song)