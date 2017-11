Zendaya mit funkelnder Weihnachtskollektion

Freitag, 24. November 2017, 15:29 Uhr

Zendaya hat zusammen mit Bloomingdales an einer Weihnachtskollektion gearbeitet. Die Schauspielerin hat innerhalb der Hausmarke des amerikanischen Warenhauses, AQUA, eine limitierte Linie für die festliche Zeit des Jahres auf den Markt gebracht.

Foto: Andres Otero/WENN.com

Ihre größte Inspiration dafür fand die 21-Jährige in ihrem neuen Film ‚The Greatest Showman‘ mit Hugh Jackman und Zac Efron, der am 4. Januar in die deutschen Kinos kommt. Im Gespräch mit ‚People‘ verrät der junge Star: „Wir haben Elemente und Ideen aus dem Film genommen und es so gemacht, dass sie Sinn für jemanden machen, der zu einer Cocktailparty geht.“

Der Stil der Kollektion passt sich natürlich an die besondere Saison an: „Es gibt viel Glitzer und Glanz, also wenn du im Grunde irgendwas mit einfachen, spitzen Pumps kombinierst, bist du ausgehbereit.“

Vieles ist schon ausverkauft

Bei den Kunden kommt die Fashion-Kreation der Sängerin auf jeden Fall bestens an: Lediglich fünf Teile sind noch im Handel erhältlich, alle anderen sind bereits ausverkauft. Preislich sind die exklusiven Stücke zwischen 98 und 200 Dollar angesiedelt, zu erwerben gibt es sie auf ‚Bloomingdales.com‘.

Tony Spring, Vorsitzende bei Bloomingdales, erklärt sich die positive Resonanz der Kollektion folgendermaßen: „Man kann die Einstellung, die Üppigkeit und den Optimismus des Films in jedem Berührungspunkt mit dem Kunden fühlen – über den Store, online, auf Social Media, in unseren Produkten anhand von Geschenken, Mode, Schmuck, Pullover und Kleider – und den Schaufenstern.“