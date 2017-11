Die hier ist "Miss 50plus Germany 2018"

Sonntag, 26. November 2017, 19:27 Uhr

Die schönste Frau Deutschlands im Alter über 50 stammt aus Bayern. Sie wurde am gestrigen Samstag im Oldenburger Schloss gekürt. In der Jury saß auch ein Pfarrer.

Manuela Thoma-Adofo hat sich durchgesetzt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Die Autorin Manuela Thoma-Adofo aus Kirchheim bei München ist „Miss 50plus Germany 2018“. Die 50-Jährige setzte sich bei der Wahl der schönsten Frau über 50 Jahre am Samstag im Oldenburger Schloss gegen 19 Konkurrentinnen durch. Auf dem zweiten Platz landete Anja Franziska Gause (51) aus Ahlhorn in Großenkneten in Niedersachsen. Dritte wurde Michaela Büßecker (62) aus Mannheim in Baden-Württemberg. Der Schönheitswettbewerb wird seit 2012 von der Miss-Germany-Corporation und dem TV-Magazin „rtv“ organisiert. Neben dem Titel „Miss 50plus Germany“ erhält die Siegerin auch eine Auslandsreise, ein Fotoshooting und ein Bett.

750 Damen wollten mitmachen

„Manuela Thoma-Adofo steht beispielhaft für eine Generation von Frauen die mit Selbstbewusstsein, Charme, Klugheit und natürlich ihrer Schönheit überzeugen. Sie hat Männer und Frauen gleichermaßen fasziniert“, sagte der Geschäftsführer des Veranstalters MGC, Ralf Klemmer.

Michaela Büßecker (l, Drittplatzierte) und Anja Franziska Gause (Zweitplatzierte) haben die Siegerin Manuela Thoma-Adofo in ihre Mitte genommen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Mehr als 750 Frauen aus dem Bundesgebiet wollten an dem Schönheitswettbewerb teilnehmen, 20 davon schafften es ins Finale. Zur Jury des Wettbewerbs gehörten zwölf Frauen und Männer, darunter Eduard Prinz von Anhalt, der Politiker Wolfgang Bosbach und die Miss Germany 2017, Soraya Kohlmann.

Mit dem Pfarrer Jürgen Schwartz aus Großenkneten entschied sogar ein Geistlicher mit. Der evangelische Theologe hatte sich mit dem Satz „Ich möchte nach meiner Frau und Mutter die drittschönste Frau kennenlernen“ für einen Platz in der Jury beworben. „Zu einem schönen Gesicht gehört für mich, dass man darin Gefühle, Stimmungen, Reaktionen erkennen und ablesen kann“, hatte er vor dem Wettbewerb im dpa-Interview gesagt. (dpa/KT)