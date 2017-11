"No Way Out": Mit Josh Brolin und Miles Teller im Flammenmeer

Sonntag, 26. November 2017, 22:09 Uhr

Regisseur Joseph Kosinski hat sein Talent für bildgewaltige Inszenierungen bereits bei „Tron: Legacy“ unter Beweis gestellt. Nun kehrt er bald mit „No Way Out – Gegen die Flammen“ (Im Orginal „Only The Brave“) in die Kinos zurück.

Die Männer gemeinsam im Einsatz gegen die Flammen. Copyright: Studiocanal GmbH

Zur absoluten Starbesetzung gehören: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, Taylor Kitsch und Andie MacDowell. Das Drehbuch stammt von Ken Nolan („Black Hawk Down“) und Eric Warren Singer („American Hustle“), Produzent Lorenzo di Bonaventura zeichnete bereits für Kino-Erfolge wie der „Transformers“- oder der „G.I. Joe“-Reihe verantwortlich.

Kinostart ist erst am 8. März 2018. Einen deutschsprachigen Trailer gibt es derzeit noch nicht. Wir können aber mit dem Original aufwarten.

Und darum geht’s

Eric Marsh (Josh Brolin) ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele und bildet sein 19-köpfiges Team (u.a. Taylor Kitsch) gerade zur renommierten Hotshot-Crew aus. Diese Elite-Einheit macht sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig und kämpft an vorderster Front gegen das Feuer.

Als sich der mit Drogenproblemen kämpfende Brandon „Donut“ McDonough (Miles Teller) bei Marshs Einheit bewirbt, gibt dieser ihm eine Chance.

Brendan „Donut“ McDonough (Miles Teller) und Eric Marsh (Josh Brolin) geraten aneinander

Copyright: Studiocanal GmbH/Richard Foreman

McDonough wird schnell ein unverzichtbares Mitglied der eingeschworenen Truppe. Mit der Unterstützung des Chefs der örtlichen Feuerwache, Duane Steinbrink (Jeff Bridges),und hartem Training, schafft es das Team um den erfahrenen Marsh zur offiziellen Hotshot-Crew zu avancieren und bekämpft fortan Waldbrände in der ganzen Region an vorderster Front – bis es zu jenen tragischen Ereignissen kommt, die alles für immer verändern…

Copyright: Studiocanal GmbH

Die 10 besten Feuerwehr-Filme

Flammendes Inferno (1974)

Backdraft (1991)

Katastrophenflug 232 (1992)

Feuerspringer von Montana (1952)

Im Feuer (2004)

The Tower – Tödliches Inferno (2012)

Die Unerschrockenen (1968)

World Trade Center (2006)

Feuersturm im Wolkenkratzer (1991)

Firestorm – Brennendes Inferno (1998)

Die Granite Mountain Hotshots im Einsatz. Copyright: Studiocanal GmbH