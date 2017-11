"Smallfoot" ist wie Bigfoot - nur andersrum: Erster Trailer

Sonntag, 26. November 2017, 21:31 Uhr

„Smallfoot“, das animierte Abenteuer für die ganze Familie, stellt die Bigfoot-Legende quasi auf den Kopf: Ein aufgeweckter junger Yeti entdeckte etwas, das es angeblich bisher gar nicht gibt – einen Menschen!

Die Neuigkeit von diesem „Smallfoot“ bringt ihm nicht nur Ruhm ein, auch mit dem Mädchen seiner Träume läuft es plötzlich besser. Doch sie löst in der einfachen Gemeinschaft der Yeti auch enorme Unruhe darüber aus, was es denn sonst noch in der großen Welt jenseits ihres verschneiten Dorfes gibt – in einer übermütigen Geschichte über Freundschaft, Mut und Entdeckerfreude. Der Start des Films ist für den 11. Oktober 2018 vorgesehen.

Channing Tatum und Cop. als Synchronsprecher

Regie bei „Smallfoot“ führt Karey Kirkpatrick, der für „Ab durch die Hecke“ einen Annie-Award (vergeben für besondere Leistungen im Bereich des Animationsfilms) gewann und für die Drehbücher zum Klassiker „Chicken Run – Hennen rennen“ und „James und der Riesenpfirsich“ Annie-Nominierungen erhielt. Die Originalstimmen sind: Channing Tatum, Zendaya und Gina Rodriguez.

