"Bauer sucht Frau": Fünf glückliche Paare und Gerald ist schon verlobt!

Montag, 27. November 2017, 22:13 Uhr

Zwölf Landwirte suchten in der 13. Staffel von „Bauer sucht Frau“ die große Liebe. Beim heutigen Finale hat Inka Bause die Landwirte mit ihren Frauen zum großen Abschluss Event eingeladen. Was ist seit der Hofwoche passiert? Bei welchem Bauer hat es nicht gefunkt und welches Paar ist weiterhin glücklich?

Traktorfan Bernhard „Benny“ (42) aus dem Südschwarzwald und seine Nadine (41, Kindergärtnerin). Foto: MG RTL D / André Kowalski

Benny, der treue Traktorfan, und Nadine (41, Kindergärtnerin) schweben weiterhin auf Wolke sieben. „Das, was auf dem Scheunenfest angefangen hat mit Knistern und Flämmchen, ist ein loderndes Feuer geworden“, erklärt Nadine. Die beiden planen eine gemeinsame Zukunft. Nadine hat ihren Job gekündigt und wird bald zu Benny ziehen. Benny: „Wir beginnen gemeinsam ein neues Leben!“

Und dann überrascht er seine sowieso schon zu Tränen gerührte Nadine: „Nadine, ich lieb dich so“, erklärt der 42-Jährige und überreicht Nadine einen Strauß roter Rosen und eine kleine Schachtel mit zwei Ringen. „Das sind zwei Freundschaftsringe für mich und dich.“ Glücklich küsst Nadine Benny: „Ich liebe Dich!“

Gerald (30), der Farmer aus Namibia und Anna (27, Projektleiterin) haben sich verlobt. Foto: MG RTL D / André Kowalski

Gerald war auch schon in Deutschland

Gerald, der attraktive Farmer aus Namibia, ist noch einen Schritt weiter gegangen. Der 31-Jährige und seine Anna (27, Projektleiterin) wollen heiraten. Nach der Hofwoche hat Gerald Anna in Deutschland besucht. Den Besuch hat Anna genutzt, um Gerald ihre Heimat Polen zu zeigen. Bei seinem nächsten Deutschlandtrip hat Gerald dann die Frage der Fragen gestellt. „Ich bin ja nicht so der Romantiker. Aber wenn ich mir sicher bin, dann mache ich Nägel mit Köpfen. Ich habe Anna vor einigen Tagen gefragt, ob sie mich heiraten will. Und sie hat Ja gesagt.“

Der bayrische Bio-Bauer Anton (33) und Ann-Cathrin (28, Verwaltungsmitarbeiterin) während der gemeinsamen Hofwoche. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Komplizierter dagegen ist es bei Anton (33) und Ann-Cathrin (28, Verwaltungsmitarbeiterin). Auch nach der Hofwoche waren die beiden schwer verliebt und haben sich regelmäßig getroffen. Zum Finale ist der Biobauer nicht angereist.

„Nach der Hofwoche ist Einiges passiert. Anton hat mich in meiner Heimat besucht und wir haben ein paar Tage zusammen verbracht. Dann habe ich eines Tages eine Nachricht bekommen, keine Erklärung, ich habe alles probiert, mehr weiß ich nicht. Ich bin einfach menschlich vom Anton enttäuscht“, erklärt Ann-Cathrin traurig Inka Bause das Ende der jungen Liebe.

Günter (66) aus dem Thüringer Wald und Rosemarie „Rosi“ (59, Altenpflegerin) sind auch weiterhin ein Herz und eine Seele. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Günter hat immer viel zu lachen

Günter (66) und Rosemarie (59, Altenpflegerin) sind weiterhin ein Herz und eine Seele. „Mein Leben hat sich durch Rosi im positiven Sinn verändert. Wir haben immer viel zu lachen. Und es ist schön sich zu umarmen und ein bisschen zu kuscheln“, so der Thüringer, der 35 Jahre lang alleine war.

Herbert (47), der fleißige Kutscher, ist nach der Blitz-Abreise von Claudia (44, Industriekauffrau) inzwischen wieder glücklich verliebt. Seine neue Liebe ist Anika (34, gelernte Köchin). Die zweifache Mutter (4 Monate und 11 Jahre) wohnt nur wenige Kilometer von Herbert entfernt. „Endlich! Ich bin sehr glücklich“, so Herbert.

Herbert (47) ist nach der Blitz-Abreise von Claudia wieder glücklich verliebt. Seine neue Liebe ist Anika (34, gelernte Köchin, l.). Foto: MG RTL D / André Kowalski

Klaus Jürgen ist schwer verliebt

Diese Liebe braucht Zeit! Klaus, der herzliche Hesse, und Thailänderin Tiwaporn (55, Industriekauffrau) lassen es auch nach der Hofwoche beziehungstechnisch langsam angehen. Trotz ihrer vielen Gegensätze sind sie eng verbunden. „Wenn ich einen Mann kennen lerne brauche ich ein bisschen Zeit. Aber ich mag ihn sehr“, erklärt Tiwaporn. Klaus ist da schon einen Schritt weiter: „Ich bin verliebt in Tiwaporn. Es hat mir sehr gut getan sie kennenzulernen und nächste Woche werde ich sie wieder besuchen und wir versuchen das Weihnachtsfest zusammen zu verbringen.“

Der Hesse Klaus und Thailänderin Tiwaporn (55, Industriekauffrau) lassen es auch nach der Hofwoche beziehungstechnisch langsam angehen. Foto: MG RTL D / André Kowalski

Klaus Jürgen (44), der sympathische Milchviehhalter, und Christa (40, Bürokauffrau und Nageldesignerin) sind weiterhin schwer verliebt. So oft es geht versucht das Paar sich gegenseitig zu besuchen. „Ich bin verliebt in ihn, wir verstehen uns gut. Wenn die Zeit da ist, werde ich an den Bodensee ziehen“, so Christa. Klaus Jürgen: „Mein Zukunftswunsch ist, dass wir heiraten, gemeinsam Kinder haben und glücklich sind – forever!“

Reinhold (58), der einsame Hobbybauer, und Sigrid (56, Melkerin und Gärtnerin) sind auch weiterhin ein glückliches Paar und arbeiten an einer gemeinsamen Zukunft.

Inka Bause (l.) mit Klaus Jürgen (44) vom Bodensee und Christa (40, Bürokauffrau und Nageldesignerin). Foto: MG RTL D / André Kowalski

Marlis kommt zurück wenn bei André alles dicht ist

André (60), der charmante Schweizer, hat es dieses Mal geschafft: Nachdem er nicht zum Scheunenfest kommen konnte ist er nun gemeinsam mit Marlies (58, Gymnastiktrainerin) beim großen Finale dabei: „Es war nicht leicht, aber ich habe jemanden gefunden, der meine Tiere versorgt“, freut sich André. Und wie sieht es bei den beiden mit der Liebe aus? Marlies: „Ich gehe erst zurück, wenn das Haus dicht ist und nichts runter fällt und alles stabil ist.“

Hobbybauer Reinhold (58) und Sigrid (56, Melkerin und Gärtnerin) sind auch weiterhin ein glückliches Paar. Foto: MG RTL D / André Kowalski

Und dann wäre noch der hier: Bei Uwe (43), dem waschechten Westerwälder, und Iris (51, Berufsreiterin) herrscht nach der Hofwoche Eiszeit: „Ihr Aussehen war ja sehr attraktiv, aber ihr wahres Gesicht hat sie dann in der Hofwoche gezeigt. Den Kontakt habe ich dann von meiner Seite nach der Hofwoche abgebrochen, weil ich die Sache auch verdauen musste!“ Doch Uwe gibt in Sachen Liebe nicht auf. Er nimmt ein Angebot von Inka Bause an und startet einen neuen Aufruf an die Frauenwelt.

Interessierte Frauen können sich unter [email protected] ab sofort für Uwe bewerben. Ähnlich ist es bei Lothar und Micha. Die beiden Landwirte gingen ja schon beim Scheunenfest leer aus. Doch die Hoffnung auf die große Liebe hat keiner von beiden aufgegeben…

Schweizer André (59) und Marlies (58, Gymnastiktrainerin) verstehen sich bestens. Sie sind ein glückliches Paar. Foto: MG RTL D / André Kowalski