Carmen Geiss veröffentlicht diesen Weihnachtssong

TV-Sternchen Carmen Geiss hat ihre Weihnachtssingle ‚Christmas Fever‘ veröffentlicht. Bald beginnt die Adventszeit und die 52-Jährige befindet sich offensichtlich schon ganz im Weihnachtsfieber.

Sie strahlt: Carmen Geiss. Foto: WENN.com

Zusammen mit ‚DSDS‘-Gewinnerin Aneta Sablik und den Nachwuchstalenten Jonny Orlando sowie dem britischen Casting-Duo Bars & Melody veröffentlichte sie am Freitag den Weihnachtssong ‚Christmas Fever‘. Carmen Geiss freut sich sehr, dass die ungewöhnliche Kollaboration so gut funktioniert hat.

Auf Aneta wurde der Reality TV-Star schon während deren Zeit bei ‚DSDS‘ aufmerksam und Carmen war sofort begeistert von ihrer Stimme. Die Jungs habe die Kult-Millionärin dagegen in einer Schweizer TV-Show zuerst gesehen und ihre Töchter Davina und Shania waren „hin und weg“.

Weihnachten in die Alpen

Das Duo habe auch sofort zugesagt, wie sich Carmen gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung freut: „Ja, weil sie den Song spitze fanden, an dem ich übrigens mitgeschrieben habe.“ Die Vorweihnachtszeit im Hause Geiss dürfte damit nun endgültig eingeleitet sein. Die Familie wird dieses Jahr wieder gemütlich in Frankreich zusammen feiern: „Wir lieben Weihnachten alle sehr und feiern ganz traditionell in Valberg in den französischen Alpen – mit Kirche, Fondue, Weihnachtsbaum. Alle kochen zusammen.“ Daneben gibt die Blondine zu, dass sie nicht viel von teuren Geschenken hält und auch ihre Töchter sich anpassen müssen: „Die sind nicht so verwöhnt. Davina will eine Tasche für 1400 Euro. Die bekommt sie nicht. Basta.“