Prinz Harry und Meghan Markle: Hier sind die ersten royalen Fotos

Montag, 27. November 2017, 15:43 Uhr

Das ist das Thema des Tages: Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin Meghan Markle (36) haben sich verlobt. Das teilte das Königshaus heute in London mit. Die Hochzeit soll im Frühjahr 2018 stattfinden (wir berichteten).

Foto: John Rainford/WENN.com

Am heutigen frühen Nachmittag präsentierte sich das neue Traumpärchen des Boulevard im Garten des königlichen Kensington Palace – getrennt durch einen Teich – der internationalen Presse. Und hier sind die ersten Fotos! Beide strahlten regelrecht um die Wette. Fans und Fotografen jubelten.

Meghan trug bei der Kälte einen dünnen weißen Mantel, präsentierte stolz ihren Verlobungsring und Harry sagte zu den wartenden Journalisten etwas nervös: „Ich wusste vom ersten Tag an, dass sie diejenige ist“. Die künftige Baut war einfach nur „happy“. Zwei Minuten später war der Foto-Stunt schon wieder vorbei. Weiter unten gibt es das Video vom PR-Termin.

Foto: John Rainford/WENN.com

Entscheidung war im November

Das süße Pärchen habe sich erst im November entschieden zu heiraten, hieß es in einer Mitteilung auf dem Twitter-Account des Clarence House, dem Sitz von Prinz Charles. Harry habe Queen Elizabeth II. und enge Familienmitglieder dann in Kenntnis gesetzt. Harrys Bruder Prinz William und Herzogin Kate ließen wissen, sie seien „sehr aufgeregt“. Was man halt so sagt. Dovch das Paar, das in freudiger Erwartung von Baby Nr.3 ist, ließ auch das hier mitteilen: „Es war wundervoll, Meghan kennenzulernen und zu sehen, wie glücklich sie und Harry miteinander sind.“

Foto: John Rainford/WENN.com

Vor etwa einem Jahr hatte das britische Königshaus die Beziehung von Prinz Harry und Meghan Markle offiziell bekanntgegeben. Im vergangenen September zeigten sich die beiden bei den „Invictus Games“ in Toronto erstmals turtelnd in der Öffentlichkeit und befeuerten die Gerüchteküche. In London hielten sie die Paparazzi lange Zeit auf Abstand.

Die 36 Jahre alte Afroamerikanerin war übrigens schon mal verheiratet, von dem Filmproduzenten ließ sie sich vor etwa vier Jahren scheiden. Heute Abend werden die beiden ihr erstes gemeinsames TV-Interview geben. (dpa/KT)