Kate Winslet in der Hölle: Exklusiver Clip - und Verlosung!

Dienstag, 28. November 2017, 22:50 Uhr

Am 7. Dezember startet in den deutschen Kinos mit ‚Zwischen zwei Leben – The Mountain Between Us‚ ein Drama der besonderen Art. In den Hauptrollen die britischen Stars Kate Winslet und Idris Elba – und die bergige Einöde von Utah! Wir präsentieren heute einen exklusiven Filmausschnitt!

Foto: Twentieth Century Fox

Die Fotojournalistin Alex Martin und der Chirurg Ben Bass sind die einzigen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes in der Wildnis. Als nach längerer Zeit noch immer keine Hilfe in Aussicht ist, müssen die zwei sich fremden Menschen versuchen, unter extremen Bedingungen in dem abgelegenen, schneebedeckten Gebirge zu überleben.

Alex ist tapfer, furchtlos und resolut. Die Fotoreporterin ist für ihre unkonventionellen Methoden und ihre gnadenlose Entschlossenheit bekannt. Auf ihrer Hunderte von Meilen langen Tour fordern sie sich gegenseitig auf, durchzuhalten und entwickeln unerwartete Gefühle füreinander.

„Zwei Weltklasse-Darsteller mit Höchstleistungen“

„Mir gefiel die Idee, eine Liebesgeschichte epischen Ausmaßes zu erzählen”, sagte Produzent Peter Chernin („Hidden Figures: Unerkannte Heldinnen“, 2016). „Ich war hingerissen von dieser Story von zwei im Prinzip gebrochenen, unvollendeten Personen, die durch die Erfahrungen, die sie machen, ihr Leben verändern und zu sich finden. Sie stecken in einer wahrhaft lebensbedrohlichen Situation. Die Tatsache, dass sie sich ineinander verlieben, ist mit ein Grund dafür, dass sie überleben.”

Chernin nennt die beiden Stars Kate Winslet und Idris Elba des Films „Weltklassedarsteller” und fügt hinzu: „Die Idee, sie in dieser spannenden, überaus intensiven Story gemeinsam vor der Kamera agieren zu lassen, war ein faszinierender Gedanke. Beide haben ihr Bestes gegeben. Es gefiel ihnen, sich gegenseitig zu Höchstleistungen anzuspornen und somit etwas wirklich Großartiges auf hohem Niveau zu erschaffen.”

Foto: Twentieth Century Fox

