Kim Kardashian will weitere Kosmetik rausbringen

Dienstag, 28. November 2017, 18:27 Uhr

Kim Kardashian hat bestätigt, dass sie noch weitere Beauty-Produkte veröffentlichen wird. Die 37-jährige Reality-Darstellerin hat in diesem Jahr ihre erste Beauty-Linie auf den Markt gebracht und neben einer Contouring-Palette eine Reihe von Lippenstiften herausgebracht.

Foto: Brian To/WENN.com

Doch auf Instagram teilte die brünette Schönheit nun mit, dass das nicht alles gewesen ist. Unter ein Foto der Kampagne, auf dem ihr Körper von einer glitzernden Creme umhüllt ist, schrieb der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star: „Ultralight Beams-Highlighter und Glosse werden am 1. Dezember auf kkwbeauty.com veröffentlicht.“

In ihrer Instagram-Story lüftete Kim, die ihre Kinder North und Saint mit Ehemann Kanye West großzieht, noch ein weiteres Geheimnis: Das kurze Video offenbarte nämlich, dass die Box aus fünf verschiedenen Metallic-Highlightern und Glossen in den Farben Kupfer, Roségold, Gold, Silber und Bronze bestehen wird. Dass die neue Produktlinie ein Erfolg wird, ist wohl jetzt schon gesichert. Denn was diese Frau anpackt, scheint zu Gold zu werden.

Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am 27. Nov 2017 um 21:20 Uhr

Nachdem die zweifache Mutter am 15. November ihr neues Duft-Trio auf den Markt gebracht hatte, waren die Parfüms mit den Namen Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus und Crystal Gardenia Oud nach nicht einmal einer Woche ausverkauft.

Sie macht Millionen damit

Laut ‚People‘ soll Kardashian mit der Parfüm-Linie unglaubliche 12 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Auf Instagram zeigte sich die Reality-Queen tief gerührt von dem erreichten Meilenstein: „Ich will allen, die mein Parfüm gekauft haben, einfach nur danken. Ich bin total aus dem Häuschen. Ich weiß, dass ihr es lieben werdet und ich weiß, dass es total verrückt war. Es war das erste Mal, dass jemand es wirklich nur online verkauft hat, ohne Tester und ohne wirklich vorher daran gerochen zu haben. Es ist so eine große Ehre, dass ihr mir vertraut hat. Ich weiß, dass ihr den Duft lieben werdet und ich kann es nicht erwarten, dass ihr ihn habt.“