Nadja abd el Farrag als Glühweinverkäuferin

Dienstag, 28. November 2017, 8:41 Uhr

Nadja abd el Farrag schockt mit Bildern ihres neuen Jobs. Bei der Ex von Popproduzent Dieter Bohlen sollte es nach ihrem Alkoholrückfall und der Leberzirrhose-Diagnose endlich wieder bergauf gehen.

Foto: WENN.com

Die aktuellen Fotos von ihrem neuen Job sorgen jedoch für große Besorgnis bei ihren Fans. Die 52-Jährige sollte die Attraktion auf einem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, der von einer Second-Hand-Möbelkette organisiert wurde, sein. Bei einer zufriedenstellenden Performance winkte ihr sogar das Angebot für einen Werbe-Deal. Für diese Tätigkeit wurde die Moderatorin von RTL-Kameras begleitet, die sie gut gelaunt mit einigen Kindern beim Verteilen von Süßigkeiten zeigten.

Seit knapp vier Monaten kein Alkohol mehr?

Allerdings musste die – nennen wir sie mal – „Entertainerin“, die in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, danach an den Glühweinstand. Dort schenkte sie, trotz des Alkoholgeruchs, tapfer Tassen des Heißgetränks an die Gäste aus. Bei ihren Fans sorgten diese Bilder jedoch für große Besorgnis.

Naddel selbst aber erklärte, dass sie seit knapp vier Monaten keinen Alkohol mehr getrunken habe – außer auf einem Geburtstag, zum Anstoßen. Ihr mache es auch nichts aus an dem Glühweinstand zu stehen, da sie gar keinen Glühwein mögen würde. Trotz der besorgten Fans, sorgte das TV-Gesicht für Begeisterung bei dem Veranstalter und sicherte sich damit wohl den angebotenen Werbe-Deal.