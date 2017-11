Was macht Nicki Minaj hier mit Jesse Williams?

Dienstag, 28. November 2017, 16:32 Uhr

Nicki Minaj läutet mit H&M-Kampagne die Weihnachtszeit ein. Die 34-jährige Rapperin ist der Star der diesjährigen H&M-Weihnachtswerbekampagne. An der Seite von ‚Grey’s Anatomy‘-Schauspieler und Frauenschwarm Jesse Williams spielt sie eine Mutter in dem weihnachtlichen Werbespot.

Foto: H&M

Die Musikerin ist stolz auf ihre Arbeit und hofft, dass die ganze Welt durch den Spot in Weihnachtsstimmung gebracht wird. Ihr Highlight des Jobs war es jedoch, mit dem Starfotografen Tim Walker zusammenarbeiten zu können. Minaj erzählt über den Modefotografen: „Er hatte eine so unglaubliche Vision für die ganze Kampagne – da ist immer diese Magie zur Weihnachtszeit in der Luft und er hat das wirklich zum Leben gebracht.“

Nicki ganz begeistert von Jesse

Auch von ihrem Co-Star Williams, der einst im ‚Roulette‘-Video von Rihanna mitwirkte, zeigt sich die ‚Anaconda‘-Interpretin gegenüber dem ‚Look Magazin‘ begeistert: „Er war so professionell und natürlich vor der Kamera, dass ich fast vergessen habe, dass er nur schauspielert. Dadurch war es so inspirierend mit ihm zu arbeiten und das hat es einfacher für mich gemacht.“

Foto: H&M

Für Minaj ist die Kampagne ein weiterer Grund zur Freude in ihrem Leben, das sich für die Rapperin wie ein Märchen anfühlt. Dem ‚Dazed Magazin‘ erzählte sie kürzlich von ihrer „magischen“ Lebensgeschichte: „[Ich fühle mich] gesegnet und bevorzugt, weil die Dinge, die mir widerfahren sind, einmalig sind. Es fühlt sich an wie eine Aschenputtel-Geschichte. Ich wurde aus dem [New Yorker Stadtviertel Queens] von dem Prinzen Lil Wayne herausgeholt und in einem verzauberten Kürbis weggebracht. Ich bin immer noch in dem verzauberten Kürbis. Ich muss sagen, es fühlt sich magisch an.“