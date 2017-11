Prinz Harry & Meghan Markle: Hier ist der Hochzeitstermin!

Dienstag, 28. November 2017, 17:11 Uhr

Mit der St.-George’s-Kapelle auf Schloss Windsor wählen Prinz Harry und Meghan einen traditionsreichen Ort. Fans der britischen Königsfamilie dürfen sich auf eine Hochzeit vor mittelalterlicher Kulisse freuen.

Prinz Harry und Meghan Markle wollen im Mai heiraten. Foto: Eddie Mulholland/Pool Daily Telegraph

Jetzt ist es also fix! Die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) soll im Mai 2018 in der St.-George’s-Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden. Das teilte der Kensington-Palast am Dienstag in London mit. Die Queen habe dafür ihre Erlaubnis gegeben, hieß es in einer Mitteilung auf Twitter. Die Königsfamilie werde die Hochzeit bezahlen.

Erst gestern hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben. Bei einem BBC-Interview kurz darauf später zeigten sich die beiden überraschend offen: Harry hat demnach seiner Freundin einen Heiratsantrag mit Kniefall gemacht. Sie habe ihn ohne zu zögern akzeptiert. „Sie ließ mich gar nicht ausreden“, sagte Harry. Sie seien von einer gemeinsamen Freundin verkuppelt worden. Er habe vorher noch nie etwas von Meghan Markle gehört. „Ich wurde wunderschön überrascht.“

Kommt etwa Familie Obama zur Trauung?

Britische Medien spekulieren bereits heftig, wer unter den Gästen sein könnte. Als heiße Kandidaten gelten Barack und Michelle Obama. Der ehemalige US-Präsident und seine Frau gratulierten dem Paar bereits auf Twitter: „Wir wünschen Euch ein Leben voller Freude und Glück miteinander.“ (dpa/KT)