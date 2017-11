Sarah Nowak hier ganz nackt mit Megabauch

Dienstag, 28. November 2017, 8:48 Uhr

Sarah Nowak aka Sarah Harrison posiert nackt mit ihrem Babybauch. Die 26-Jährige und ihr Freund Dominic Harrison haben sich am 11. November im Standesamt im bayerischen Günzburg das Ja-Wort gegeben. Nun warten sie nur noch auf ihren ersten Familiennachwuchs, der im Dezember das Licht der Welt erblicken soll.

Ein Beitrag geteilt von Sarah Harrison (@sarahnowak) am 26. Nov 2017 um 8:50 Uhr

Obwohl sie dank ihrer Schwangerschaft einige Pfunde zugelegt hat, teilte sie nun sehr intime Einblicke mit ihren Fans. Die frischgebackene Mrs. Harrison befindet sich mittlerweile in der 39. Schwangerschaftswoche und kann die Geburt ihrer ersten Tochter Mia Rose kaum noch erwarten.

Auf Instagram teilte die werdende Mutter nun ein sehr schönes, intimes Bild: dort ist die ehemalige ‚Der Bachelor‘-Kandidatin splitterfasernackt zu sehen. Ihren Busen verdeckt sie mit den Armen und stellt so lächelnd ihren Baby-Bauch in den Mittelpunkt.

Foto: WENN.com

Wann kommt das Baby?

„Langsam werde ich richtig nervös und meine Gedanken kreisen um die bevorstehende Geburt. Man liest im Internet, schaut Erfahrungsberichte auf YouTube an, man hört sich andere Mamis an und damit macht man sich eigentlich nur noch mehr verrückt“, schreibt sie zu dem Foto. Des weiteren erklärt sie: „Ich habe sehr viel Respekt, aber im Vordergrund steht meine Freude, mein eigen Fleisch und Blut bald in den Armen zu halten und sie willkommen zu heißen. Ich kann es kaum erwarten.“