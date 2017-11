Verlosung: "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert"

Dienstag, 28. November 2017, 19:36 Uhr

Ho Ho Ho! Auf der idyllischen Alm im österreichischen Ellmau treffen sich die Stars der vierten Tauschkonzert-Staffel „Sing meinen Song„, um die schönsten Weihnachtshits zum Besten zu geben.

V.l.: Gentleman, Michael Patrick Kelly, Mark Forster, Alec Völkel, Sascha Vollmer, Lena, Moses Pelham und Stefanie Kloß. Foto: MG RTL D

In „Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert“ (heute um 20:15 Uhr bei VOX) beschenken sich Alec Völkel und Sascha Vollmer von „The BossHoss“, Mark Forster, Lena, „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß, Michael Patrick Kelly, Gentleman und Moses Pelham mit jeweils zwei weihnachtlichen Songs. Bereits vor der Almhütte stimmen sich Alec Völkel und Sascha Vollmer von „The BossHoss“ sowie Michael Patrick Kelly beim Warten auf die anderen Sänger mit einer kleinen Einlage von „Let it Snow“ auf den Abend ein…

Den eröffnet dann in der warmen Stube aber Mark Forster mit einer deutschen Version von „Jingle Bells“. Stefanie Kloß hat sich den Titel gewünscht: „Dieser Song geht mir kolossal auf den Sender! So krass, dass ich dachte: Es gibt nur einen Typen, der ihn vielleicht so hinkriegt, dass ich es am Ende mag.“

Album zur Show ist da

„Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert“ gibt’s ab heute auch gleich auf CD mit allen 14 Songs der Show. Mit einer besonderen Auswahl und der dazu gelungenen Interpretationen zeigen die Protagonisten, welch gute Stimmung untereinander geherrscht hat… man kann es quasi fühlen.

Das neue Album zeigt erneut die Bandbreite jedes einzelnen Musikers, der seine persönliche Note und Nuance in die Songs hat einfließen lassen.

Foto: MG RTL D

Tracklist

1. Mark Forster: Jingle Bells

2. Lena: All I want for Christmas is you

3. Gentleman: The power of love

4. Stefanie Kloß: Oh Holy Night

5. Moses Pelham: Wir sind eins (sagt ihr)

6. BossHoss: Ave Maria

7. Michael Patrick Kelly: Forever young

8. Lena: Carol of the bells

9. Gentleman: Santa claus (Do you ever come to the Ghetto)

10. Stefanie Kloß: Dezember

11. Moses Pelham: All is full of love

12. Mark Forster: Lulajze Jezuniu

13. Michael Patrick Kelly: Don’t give up

14. BossHoss: The earth song