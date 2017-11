Beyoncé ist die neue Instagram-Königin

Donnerstag, 30. November 2017, 12:33 Uhr

Beyoncé konnte für ihren Baby-Post die meisten Instagram-Likes 2017 verbuchen. Beeindruckende 11 Millionen Follower der Social-Media-Plattform klickten auf ‚Gefällt mir‘, als die Sängerin im Februar ankündigte, dass sie mit ihrem Ehemann Jay Z Zwillinge erwartet.

Auf dem dazugehörigen Foto sieht man die 36-Jährige, wie sie auf einem Bett aus Blumen kniet und ihren wachsenden Babybauch umarmt. Dazu schrieb sie damals: „Wir würden gerne unsere Liebe und unser Glück teilen. Wir wurden zwei Mal gesegnet. Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei wächst und wir danken euch für eure Glückwünsche – die Carters.“

Babyfotos scheinen sehr hoch im Kurs der Fans zu stehen, denn auch Cristiano Ronaldos Krankenhausbild mit seiner neugeborenen Tochter Alana Martina, die er gemeinsam mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez hat, erregte viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken und schaffte es auf Platz zwei der Rangliste. Der Fußballstar betitelte das vielfach gelikte Bild mit: „Alana Martin wurde gerade geboren! Sowohl Geo als auch Alana geht es super! Wir sind alle sehr glücklich!“

Auch Selena Gomez ist top

Das drittmeistgelikte Bild stammt von Selena Gomez, die online enthüllte, dass sie sich einer Nierentransplantation unterzogen hatte. Knapp über zehn Millionen gefiel das Bild, das die Schauspielerin im Krankenhausbett Hand in Hand mit ihrer Freundin Francia Raisa zeigt. Selenas rührende Worte an ihre Spenderin lauteten: „Es gibt kaum Worte, um meiner wunderschönen Freundin Francia Raisa zu danken. Sie hat mir das ultimative Geschenk und Opfer gegeben, indem sie mir ihre Niere gespendet hat. Ich bin unglaublich gesegnet. Ich liebe dich so sehr, Schwester.“ Auch Platz vier bis zehn gehen an Beyoncé, Ronaldo und Selena – die 25-Jährige alleine ist fünfmal in der Liste vertreten. Zwei Aufnahmen stellen dabei romantische Pärchen-Fotos mit ihrem Ex-Freund The Weeknd dar.