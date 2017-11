Ed Sheeran: Sensations-Duett mit Beyoncé

Donnerstag, 30. November 2017, 17:55 Uhr

Eigentlich ist Ed Sheerans Song „Perfect“ genau das – er ist perfekt so, wie er ist. Wenn allerdings die Königin aller zeitgenössischen Musikerinnen alias Beyoncé ihre Mitwirkung anbietet … wer wollte da Nein sagen?

Foto: Warner Music

Dachte sich wohl auch Ed Sheeran, der vorhin über seine Socials folgende Ankündigung teilte: „Got Beyoncé to duet with me on Perfect, comes out today at 7pm ET / 4pm PT / midnight GMT x.“ Und so kommt die Musikwelt heute Nacht ab Schlag 01.00 Uhr unserer Zeit in den Genuss eines einmaligen Duetts: Ed Sheeran und Beyoncé, zwei der absoluten Megastars der Musikwelt, in einer neuen Version von „Perfect“!

Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am 30. Nov 2017 um 3:31 Uhr

Sie traten schon mal zusammen auf

Ed Sheeran und Beyoncé – dass diese Kombination musikalisch bestens harmoniert, weiß man spätestens seit zwei aufsehenerregenden Auftritten dem Jahr 2015: Bei einer Grammy-Tributshow für Stevie Wonder lieferten die beiden ein Medley seiner Songs ab und beim Global Citizen Festival gesellte sich Ed für eine gemeinsame Performance von Beyoncés Song „Drunk in Love“ mit auf die Bühne.

Seitdem hatte Ed stets fest vorgehabt, einen Song mit Beyoncé zu veröffentlichen: „Sie ist ganz oben auf meiner Liste“, bekräftigte der Brite erst im Frühjahr gegenüber ‚People‘. „Mit ihr zu proben, sie aus der Nähe singen zu hören, ist einfach nur zum Staunen.“