Kelly Clarkson beim "Carpool Karaoke"

Donnerstag, 30. November 2017, 20:13 Uhr

Kelly Clarksons Auftritt bei ‚Carpool Karaoke‘ entwickelte sich anzüglicher als gedacht. Die ‚American Idol‘-Gewinnerin war zu Gast bei dem beliebten Musikformat der ‚Late Late Show‘ mit James Corden und beeindruckte den Moderator und die Zuschauer mit ihren Live-Performances von Hits wie ‚Since You’ve Been Gone‘, ‚Loft So Soft‘, ‚Stronger‘, ‚Because of You‘ und ‚Whole Lotta Woman‘.

Foto: Youtube/LateLateShow

Richtig unterhaltsam wurde es dann, als Kellys Ehemann Brandon Blackstock die stimmgewaltige Blondine plötzlich im Rücksitz des Autos überraschte. Zuvor beichtete sie noch, dass es „schwierig“ sei, viel Zeit zu zweit zu verbringen, da sie mit der Arbeit und ihren Kindern so viel um die Ohren habe. James sagte daraufhin: „Ich habe das Gefühl, dass ihr wieder zueinander finden müsst […] Also dachte ich, wir könnten jetzt sofort eine Date-Nacht für dich und Brandon arrangieren.“

Gesagt, getan – wenig später stieg sodann Kellys Liebster in den Wagen ein! James schenkte beiden ein Glas Champagner ein und sogar ein Tisch war für sie gedeckt, auf dem ihnen Schoko-Erdbeeren serviert wurden. Für das extra romantische Ambiente sorgte eine Geigenspielerin, die auf dem Beifahrersitz Platz nahm.

Toll: Die Kinder sind nicht hier!

Brandon schockte seine Mitinsassen dann jedoch mit einer wenig romantischen Aussage. „Es ist eine Date-Nacht. Die Kinder sind nicht hier“, schwärmte die Musikerin, woraufhin der 40-Jährige trocken erwiderte: „Ich habe das Gefühl, als würden wir einen P*** drehen wegen all der Kameras. Es gibt sehr viele Kameras.“ Nicht nur James dachte daraufhin, sich verhört zu haben: „Hast du gerade gesagt, du hast das Gefühl, einen P*** zu drehen? Das ist nicht die romantische Sache, die du sagen sollst, Brandon! Das hier ist ein romantischer Date-Abend!“ Auch danach sorgte Brandon für Gelächter, als er meinte, gerade einen „Bericht von der Farm“ erhalten zu haben und die „Arbeit gut laufe“. Der britische Comedian witzelte, dies sei ein tolles Gesprächsthema, um „die Romantik am Leben zu halten“.