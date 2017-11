Kendall Jenner ist beliebtestes Model auf Instagram

Donnerstag, 30. November 2017, 21:50 Uhr

Kendall Jenner ist das Model mit den meisten Fans auf Instagram. Das 22-jährige Mitglied des Kardashian-Clans kann in einer weiteren Rangliste den ersten Platz für sich beanspruchen. Nachdem ‚Forbes‘ Kendall bereits als bestbezahltes Model dieses Jahres führt, kann sie sich nun auch über die meisten Fans auf Instagram unter ihren Modelkolleginnen freuen.

Ganze 85 Millionen Follower möchten regelmäßig Bilder von Kendall sehen. Damit kann sie sich über mehr als doppelt so viele Follower freuen als die Zweitplatzierte im Ranking, Cara Delevingne (40,8 Millionen). Die Top drei wird komplettiert von Gigi Hadid, deren Posts ganze 37 Millionen Menschen verfolgen. Für Kendall Jenner scheint die Erfolgsspur damit einfach kein Ende zu nehmen.

Dieses Jahr zog sie Kooperationen mit namhaften Marken wie Estée Lauder, Chanel, Fendi und Calvin Klein an Land. Und mit vier Millionen Likes kann sie sich zusätzlich über das Instagrambild mit den meisten Gefällt mir-Angaben unter den Models freuen.

Dabei handelt es sich um ein Bild von Juni, auf dem sie sich in einem karierten Bikini und einem Croptop darüber zeigt. Trotz ihrer Erfolge hat Kendall jedoch immer noch das Nachsehen in der eigenen Familie. Im Kardashian-Clan bleibt ihre Halbschwester Kim der unangefochtene Social Media-Star. Der Frau von Kanye West folgen ganze 104 Millionen Fans und der Reality-TV-Star landet damit auf Platz fünf der meistgefolgten Promis. In dieser Liste schafft es Kendall lediglich auf Platz zehn.

Die Top 10 der meistgefolgten Models

1. Kendall Jenner – 85 Millionen Follower

2.Cara Delevingne – 40,8 Millionen Follower

3. Gigi Hadid – 36,9 Millionen Follower

4. Emily Ratajkowski – 15,1 Millionen Follower

5. Bella Hadid – 15 Millionen Follower

6. Chrissy Teigen – 14,6 Millionen Follower

7. Gisele Bündchen – 13,3 Millionen Follower

8. Miranda Kerr – 11,5 Millionen Follower

9. Candice Swanepoel – 11,3 Millionen Follower

10. Adriana Lima – 11,2 Millionen Follower