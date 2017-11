Stormzy ist der König der MOBO-Awards

Donnerstag, 30. November 2017, 21:35 Uhr

Stormzy räumte bei den Music Of Black Origin (MOBO) Awards ab. Der 24-Jährige wurde Mittwochnacht (29. November) in Leeds mit gleich drei Auszeichnungen auf den britischen MOBO-Awards geehrt. Der Grime-Künstler konnte in den Kategorien ‚Bester Künstler‘, ‚Bestes Album‘ für seine Erfolgsplatte ‚Gang Signs & Prayer‘ und ‚Bester Grime-Künstler‘ als Sieger hervorgehen.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Der Musiker bedankte sich daraufhin auf Twitter: „3 MOBO’s, ich liebe euch alle, danke.“ Zu den übrigen Gewinnern zählten unter anderem Craig David, der den Preis für den ‚Besten R&B/Soul-Künstler‘ abräumen konnte und Damian Marley, Sohn des legendären Bob Marley, der die Kategorie ‚Bester Reggae-Künstler‘ gewann. Über einen besonderen Preis für seine künstlerischen Erfolge und seinen Beitrag zur britischen Kultur konnte sich der britische Schauspieler und DJ Idris Elba freuen.

Der 45-Jährige wurde mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet, der sich an Künstler richtet, die als Vorreiter den Weg ebnen. Der ‚Luther‘-Star zeigte sich auf der Bühne bescheiden: „Ich nehme diese Ehre demütig entgegen. Ich habe immer gefühlt, dass ich das Scheinwerferlicht auf den Platz in Hackney werfen muss, der mich geformt hat und ihm ein Tribut zollen muss. Danke MOBO, dass ich mit diesem Award endlich die Möglichkeit dazu bekomme. Als jemand, der einmal obdachlos war, weiß ich, wie wichtig es ist, Zugang zu etwas Besserem zu haben, sich inspiriert zu fühlen und seine Träume zu verfolgen.“

Alle Gewinner der MOBO-Awards 2017

Bester Künstler: Stormzy

Beste Künstlerin: Stefflon Don

Bestes Album: Stormzy – ‚Gang Signs & Prayer‘

Bester Newcomer: Dave

Bester Song: J Hus – ‚Did You See‘

Bestes Video: Mist – ‚Hot Property‘

Bester Hip-Hop-Künstler: Giggs

Bester Grime-Künstler: Stormzy

Bester R&B/Soul-Künstler: Craig David

Bester Internationaler Künstler: Wizkid

Bester Afrikanischer Künstler: Davido

Bester Reggae-Künstler: Damian Marley

Bester Jazz-Künstler: Moses Boyd

Bester Gospel-Künstler: Volney Morgan & New-Ye