Alexander Knappe: Die Stimmgranate hat ein neues Video draußen

Freitag, 01. Dezember 2017, 15:20 Uhr

Nach über dreieinhalb Jahren kündigt Alexander Knappe heute sein neues Album an, das im April 2018 erscheint. Nachdem alle seine Alben, die er bisher veröffentliche, in den Top 50 der deutschen Charts landeten, will Knappe mit seiner neuen Platte „Ohne Chaos keine Lieder“ den nächsten Schritt machen.

Foto: Gabor Richter

13 Songs findet man auf dem Album. Der emotionale Höhepunkt, ohne Zweifel, ist der Song „Du“, den er quasi als erstes musikalisches Hallo heute mit einem Video veröffentlicht. Der Clip wurde gedreht in seiner Heimat, in Cottbus. Ein Traum wurde dabei für Alexander wahr. Den Song schrieb er nämlich gemeinsam mit seinem Vater Toralf Knappe. Der Song handelt vom Scheitern der Liebe seiner Eltern.

Ende Mai geht Knappe nach zwei Jahren natürlich auch auf große Deutschland Tour. Tourstart ist natürlich die Heimat und führt quer durch die Republik. Vorher aber wird er im Februar 2018 die weltbekannte Band a-ha auf Ihrer MTV-Unplugged Tour als Vorband begleiten. Spannende Monate liegen also vorm Cottbuser und Wahl Berliner. Denn immerhin: Stimmlich kann der 32-Jährige Stars wie Andreas Bourani oder Xavier Naidoo absolut das Wasser reichen.

Wendekind aus dem Betonparadies

Aufgewachsen ist Alexander in Cottbus. Ein Wendekind. In einem Paradies aus Beton. Mit der Geburt wird man Energie-Fan. Automatisch. Alexander landet auf der Sportschule und streift mit Diskus-Legende Robert Harting um die Häuser. Sport, Schule, Wettkampf, so taktet sich sein Alltag.

2000 zieht er mit seiner alleinerziehenden Mutter nach Berlin, wechselt an die Akademie von Hertha BSC und trainiert zusammen mit Kevin Prince Boateng. Seine Liebe zu Energie Cottbus bricht jedoch nicht ab. Jedes Heimspiel lockt ihn nach Hause. In den Block. „Ich wollte schon immer der Vorsänger werden, derjenige mit Megaphon, der die Menge anfeuert“, bekennt Alexander. „Ich habe im Fanblock angefangen zu singen. Und bin immer heiser zurückgefahren.“

Foto: Gabor Richter

Doch dann: Kreuzbandriss im Knie. Profi-Vertrag im Eimer. Eine Welt bricht zusammen. Die Schulnoten leiden. Das Abi wird vermasselt. Das Leben wechselt auf die Überholtwerdenspur. Letzter Abschluss? Haustür. Alexander fährt wieder zu einem Heimspiel nach Cottbus und landet irgendwann auf dem Marktplatz. Ein Radiosender veranstaltet einen Gesangswettbewerb. Es winken Studioaufnahmen. Alexander sahnt ab und für ihn beginnt ein langer, steiniger Aufstieg ins Musikbusiness.

Ausstieg bei „X Factor“

Von nun lebt Alexander zwischen zwei Welten und kämpft um jeden Zentimeter Musik. Er singt und übernachtet in Studios, gründet deutschsprachige Bandprojekte, tingelt auf Konzertbühnen herum. Den Unterhalt verdient er sich durch Billigjobs – und arbeitet nahezu bis zu Erschöpfung. Er jobbt bei Edeka an der Kasse, moderiert Strip-Shows, gehört zum Inventar einer Geisterbahn und brät in Burgerketten das Essen an. „Manchmal nahm mir die Musik mehr, als sie mir geben konnte“, resümiert Alexander die Zeit.

Endlich lockt ein Plattenvertrag vom Majorlabel. Aber: Zwickmühle! Mittlerweile ist er auch eine Runde weitergekommen in der TV-Show X-Factor. Er fingiert eine Verletzung und sagt die weitere Teilnahme bei der Show ab. Doch mit dem Label gibt es musikalische Differenzen. Alexander rudert zurück und nimmt weiter bei X-Factor teil. Die Flunkerei fliegt auf. Alexander entschuldigt sich vor laufender Kamera und scheidet aus. „Ich hätte das nicht tun sollen. Das war naiv“, gibt er offenherzig zu. Geläutert verarbeitet er seine Erfahrungen in dem Song auf Was ich singe, das ist wahr.

2011 nimmt ihn das Indie-Label ferryhouse unter Vertrag und produziert mit ihm sein erstes Album Zweimal bis unendlich. 2014 erscheint der Nachfolger Die Zweite. Mit dem Song Wir kommen auch morgen noch wieder erfüllt sich ein Kindheitstraum. Alexander Knappe schreibt eine Hymne auf Energie Cottbus, die fortan bei Heimspielen gefeiert wird.

Foto: Gabor Richter

2016 nimmt er das Live-Album Musik an. Welt aus. mit dem Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Cottbus auf. Danach lässt er sich Zeit. „Schreibe niemals einen Song ohne Grund!“, lautet sein Credo. Jede Note, jedes Wort, will gefühlt, gespürt und gelebt werden.