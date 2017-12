Chris Pratt warnt vor einem "perversen Typen"

Freitag, 01. Dezember 2017, 13:22 Uhr

Chris Pratt warnt seine Fans vor einem „perversen Typen“, der sich für den Schauspieler ausgibt. Der ‚Guardians of the Galaxy‚-Star hat mit einem unangenehmen Doppelgänger zu kämpfen. In den sozialen Netzwerken benutzt jemand seinen Namen, um Frauen anzuschreiben und an deren Nummern zu gelangen.

Stinksauer: Chris Pratt. Foto: WENN.com

Pratt ist angewidert von der fiesen Masche und warnt seine Fans auf Instagram: „PERVERSER TYP ALARM!!! (Kein Witz) Es ist bestätigt: Jemand gibt sich auf Facebook (und vielleicht auch auf anderen Plattformen) für mich aus und schreibt weibliche Fans an und versucht, an ihre Nummern zu kommen und wer weiß an was noch… Meine Nachricht an alle, die von jemandem kontaktiert werden, der sich als Chris Pratt ausgibt: Haltet nach dem blauen Verifiziert-Haken neben dem Namen Ausschau. Wenn da kein Haken ist, dann ist diese Person ein Betrüger. Tut mir leid!“

Ein Beitrag geteilt von chris pratt (@prattprattpratt) am 10. Jul 2017 um 23:04 Uhr

Am liebsten würde er zuschlagen

Der 38-Jährige ist schockiert über so viel Dreistigkeit und meint, dass es ihn „krank“ machen würde, von so etwas hören zu müssen. „Es erschreckt mich, dass jemand verletzt werden könnte, dass Gefühle oder Schlimmeres verletzt werden von diesem Betrüger/möglichen Verbrecher“, schreibt der Schauspieler weiter. Sollte er dahinterkommen, wer sich hinter dem Account versteckt, kündigt Pratt an, dass er den Betrüger gerne vermöbeln würde: „Wenn ich herausfinde, wer dahintersteckt, werde ich den Account offline nehmen und würde der Person am liebsten ins Gesicht schlagen. Hörst du das, Betrüger? Hör auf! Wenn du es bist, der das macht, warne ich dich. Hör sofort damit auf oder du wirst sehr unglücklich mit dem Endergebnis sein. Geh und suche Jesus.“