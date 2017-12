Demi Lovato: Hier ist ihr neues Video mit Jesse Williams

Freitag, 01. Dezember 2017, 22:04 Uhr

Die Grammy-nominierte, Multi-Platin Sängerin und Songwriterin Demi Lovato veröffentlicht heute das Musikvideo zu ihrer neuen Single “Tell Me You Love Me”. In Los Angeles unter der Regie von Mark Pellington gedreht, überzeugt Schauspieler, Model und Aktivist Jesse Williams (Grey’s Anatomy) an Demi Lovatos Seite.

Foto: VEVO/Universal Music

Der Track ist die nächste Single nach dem in der USA mit Doppelplatin ausgezeichneten Top 40 Nr. 1 Hit „Sorry Not Sorry“. Beide Singles stammen aus ihrem aktuellen Album „Tell Me you Love me“, das direkt nach der Veröffentlichung auf die Nr. 1 der iTunes Album Charts in der USA sowie 40 weiteren Ländern ging.

Jesse Williams ist übrigens derzeit auch zu sehen im H&M -Weihnachtsfilm – an der Seite von Nicki Minaj.

Foto: VEVO/Universal Music

Eine komplette Hochzeit wurde nachgestellt

Die Sängerin sagte zu dem Clip: „Dieser Song ist einer meiner Favoriten, weshalb ich auch das Album nach ihm benannt habe. Ich liebe es nicht nur ihn zu singen, sondern denke auch, dass die Leute seine tiefere Bedeutung kennen sollten. Am Ende des Tages hast Du alles, was Du brauchst genau vor Dir. Und das bist Du selbst. Der Videodreh hat auch sehr viel Spaß gemacht! Wir haben eine komplette Hochzeit nachgestellt und meine besten Freunde waren sogar die Brautjungfern und Trauzeugen. Die Drehorte waren wundervoll. Es war perfekt und ich freue mich sehr darüber es allen zu zeigen!“