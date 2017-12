Ina Müller: Die Liveshow für Zuhause ist da

Freitag, 01. Dezember 2017, 17:15 Uhr

Im Oktober 2016 veröffentlichte Ina Müller mit „Ich bin die“ ihr sechstes Studioalbum. Das Album bescherte der 52-jährigen Sängerin, Songwriterin und Moderatorin nicht nur die dritte Top-Five-Platzierung in den deutschen Albumcharts in Folge, sondern wurde auch für mehr als 100.000 verkaufte Exemplare mit Gold ausgezeichnet.

Foto:

Sandra Ludewig

Im Januar 2017 startete die Entertainerin und „Schellfischposten-Ikone“, die seit 2007 die Late-Night-Show ‚Inas Nacht‘ moderiert, ihre große, mehr als fünfzig Termine umfassende, Live-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, die am 9. Dezember in Hamburg – mit einem zweiten ausverkauften Konzert in der Barclaycard-Arena – ihren grandiosen Abschluss findet.

Live-Mitschnitt auf DVD

Ab heute kann man die vielen großartigen Live-Momente neu und wieder erleben. Mit „Ich bin die Live“ erscheint ein Mitschnitt der Tour auf DVD – zum Immer-wieder-Freuen, Genießen, Mitsingen und Tränen lachen. Eine Konzertaufzeichnung, die als limitiertes Hardcover-Buch inklusive Doppel-CD und DVD in den Handel kommt.

Foto: Sandra Ludewig

Darauf zu hören und zu sehen sind Ina-Müller-Klassiker wie „Drei Männer her“ und „Wenn Du nicht da bist“, sowie viele Songs des neuen Albums, darunter der „Klammerblues“ und „Bei jeder Liebe“. Und natürlich nicht zu vergessen die großartigen Geschichten, die Ina Müller zwischen ihren Liedern erzählt wie keine andere, und die die sympathische niedersächsische Plaudertasche so einzigartig und unverwechselbar machen.

Foto: Sandra Ludewig

klatsch-tratsch.de verlost 3 Live-DVD von Ina Müller

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 15. Dezember 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Ina Müller“

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.