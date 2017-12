Kaley Cuoco ist mal wieder verlobt: Das Video

Freitag, 01. Dezember 2017, 9:14 Uhr

Katey Cuocos Freund Karl Cook macht ihr am 32. Geburtstag einen Antrag. Vor lauter Aufregung vergisst die Seriendarstellerin fast, „Ja“ zu sagen.

Foto: WENN.com

Als Penny in „The Big Bang Theory“ lehnte sie so manchen Heiratsantrag ab, bevor sie sich mit Leonard (Johnny Galecki) verlobte – nun hat sie auch im wahren Leben „Ja“ gesagt: Kaley Cuoco (32) wird heiraten. „Wir sind verlobt!“, sagt die US-Schauspielerin unter Tränen in einem Video, das ihr frisch Verlobter, der ehemalige professionelle Reiter Karl Cook am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram postete – just zu Cuocos 32. Geburtstag. „Du hast immer noch nicht Ja gesagt“, unterbricht er Cuoco. „Ja! Ich sage Ja! Ich sage Ja!“, antwortet sie.

Verlobung Nr. 3

„Nach fast zwei Jahren habe ich endlich den Mut gefunden, sie zu fragen, ob sie mich heiratet“, schreibt Cook zu dem Video. „Das ist die beste Nacht meines Lebens und ich glaube das Video zeigt, es ist auch für Kaley die beste.“ Eine Stunde später postete Cook noch ein Foto vom Verlobungsring, einem mit glitzernden Steinen besetzten Ring des Juweliers Nadis.

Ein Beitrag geteilt von Karl Cook (@mrtankcook) am 30. Nov 2017 um 23:07 Uhr

Der Männerverschleiß von Cuoco innerhalb weniger Jahre war bislang enorm. Angeblich hatte sie bis 2009 eine Beziehung mit Johnny Galecki, danach war sie mit dem Bassisten Josh „Lazie“ Resnik verlobt. Es folgte Bassist Bret Bollinger, 2013 heiratete sie Tennisspieler Ryan Sweeting, im März 29016 ließen sich beide scheiden. Wünschen wir Karl Cook mal alles Gute! (dpa/KT)