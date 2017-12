Louis Tomlinson: Das hier ist sein neuer Song "Miss You"

Freitag, 01. Dezember 2017, 19:02 Uhr

Louis Tomlinson, der vor kurzem mit einem MTV EMA als ‚Best UK & Ireland Act‘ ausgezeichnet wurde, veröffentlicht heute seine brandneue Single „Miss You“. Darüber hinaus wird Louis den Song an diesem Wochenende das erste Mal live im TV im Rahmen des X Factor UK Finales performen.

Foto: SonyMusic

„Miss You“ erzählt auf bittersüße Art und Weise von dem Versuch Herzschmerz mit ausgiebigem Feiern zu betäuben. Den Song schrieb Louis gemeinsam mit seinem langjährigen One-Direction-Kollegen Julian Bunetta. Produziert wurde die Nummer von der Produzentengruppe Afterhrs.

„Ich habe diesen Song über eine Phase meines Lebens geschrieben, in der ich jede Nacht feiern war. Im Nachhinein betrachtet war ich in dieser Zeit wie benommen und habe mich einfach mitreißen lassen. Tief in mir wusste ich, dass das, was ich wirklich vermisste, das Mädchen war, das ich liebte. Für mich war es wichtig, über etwas Wahres zu schreiben.“

Debüt-Album noch in der Mache

Louis‘ Single „Back To You“ feat. Bebe Rexha & Digital Farm Animals war ein globaler Hit, der in 37 Ländern Platz 1 erreichte, über 220 Millionen Mal gestreamt wurde und über 1 Millionen Mal verkauft wurde. Aktuell ist Louis im Studio und nimmt sein Debüt Solo-Album auf, das 2018 erscheinen soll.

