Sarah und Pietro Lombardi Sonntag zusammen in TV-Show

Freitag, 01. Dezember 2017, 13:14 Uhr

Die Quotengaranten Pietro und Sarah Lombardi werden gemeinsam im TV auftreten und wieder mal ijr Privatleben zum Mittelpunkt machen.

Ein Jahr ist es her, da trennte sich das einstige ‚DSDS‘-Traumpaar. Der Grund für das Comeback ist nicht etwa, dass die beiden wieder zusammen sind, allerdings werden sie beim großen RTL-Jahresrückblick ‚2017! Menschen, Bilder, Emotionen‘ auftreten. Am 3. Dezember werden sie dann um 20.15 Uhr live im Fernsehen zum wiederholten Male berichten, wie es zur Trennung kam und wie sie ihr Jahr nutzten, um wieder auf die Beine zu kommen.

Und natürlich plaudern sie auch über den gemeinsamen Sohn Alessio!

Auftritt mit Kay One

Im Oktober letzten Jahres trennten sich die beiden, nachdem Sarah fremdgegangen war. Günther Jauch moderiert die Show und freut sich bereits auf seine Gäste, die er bereits im Vorfeld lobt: „Wenn man nach einer gescheiterten Ehe eine Möglichkeit findet, sich vor allem im Interesse gemeinsamer Kinder doch noch mal in die Augen zu schauen, dann ist das immer eine Chance. In wieweit sich die beiden vielleicht sogar freundschaftlich begegnen, sehen wir dann ja am Sonntag das erste Mal.“ Pietro wird anschließend mit Kay One seinen Hit ‚Señorita‘ performen.

Neben den Lombardis empfängt Herr Jauch am 3. Dezember weitere spannende Gäste: Der große Boris Becker äußert sich erstmals live im deutschen Fernsehen zu den Pleitegerüchten. Walter Kohl spricht (mal wieder) über den Tod seines Vaters und darüber, wie er das politische Andenken an Helmut Kohl bewahren will. Der smarte Sebastian Kurz, vermutlich der nächste Bundeskanzler Österreichs, plaudert über seinen rasanten politischen Aufstieg. Auch die Kelly Family ist nach ihrem großen Comeback in diesem Jahr zu Gast, Pop-Ikone Nena feiert mit den Zuschauern ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum.