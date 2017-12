Weltrekordversuch live: 94.000 Stufen in voller Feuerwehr-Montur

+++ Weltrekordversuch 24h-Stiegensteigen ab 10.00 Uhr +++ Weltrekordhalter Andreas Michalitz sorgte im Februar für Furore, als er mit voller Einsatzmontur und Atemschutzgerät 100 Kilometer in 15 Stunden zurücklegte. Nun will der Extremsportler und Feuerwehrmann Höhenmeter zurücklegen: 24 Stunden lang will er in voller Montur gegen eine Rolltreppe antreten und so den Mount Everest mehr als zweimal für einen guten Zweck besteigen! Schafft er die Vorgabe 24 Stunden lang die Treppe zu bezwingen, so würde er - mit 5 Minuten Pause je Stunde - zirka 94.000 Stufen schaffen. Da Rolltreppenstufen höher sind als eine normale Stufe wären das rund 22.000 Höhenmeter in 24 Stunden! Location Die Location wurde rasch gefunden: Der FISCHAPARK, Wiener Neustadts größte Shopping Mall, stellt für die 24 Stunden zwei Rolltreppen für den Weltrekordversuch zur Verfügung. So können Besucher auch selbst neben Andreas Michalitz auf einer eigenen Rolltreppe versuchen mit ihm mitzuhalten. Die Feuerwehr Wiener Neustadt wird dafür Ausrüstung zur Verfügung stellen.